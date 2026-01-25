La remodelación del eje Plaza Italia-Baquedano avanza hacia su fase final, consolidándose como una de las intervenciones urbanas más relevantes en Santiago durante los últimos años.

La iniciativa, que busca transformar el histórico nudo vial en un espacio cívico y peatonal y dejar atrás su configuración centrada en el tránsito vehicular, contempló una inversión superior a los 27 mil millones de pesos en su fase de ejecución -financiada por el MOP- y tiene un 97% de avance físico y un 83% financiero.

“Esta es una enorme inversión que recupera la ciudad para las personas. Las obras están en un 97% de avance”, valoró el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, que precisó además que se está instalando el monumento a Gabriela Mistral y se está reparando el plinto del monumento al General Baquedano.

"Están prácticamente habilitados los cruces que conectan el Parque Bustamante, Balmaceda y el Forestal. La plaza es un lugar moderno que será un espacio de encuentro y orgullo para la ciudad”, añadió Orrego.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2024 y se desarrollaron en un plazo de 15 meses, con término proyectado para enero de 2026, mientras que su inauguración se prevé para fines de febrero o comienzos de marzo.

