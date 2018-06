Experto del Colegio de Ingenieros: Más de 14 puentes requieren rehabilitación urgente

Tras los anuncios del Gobierno de Sebastián Piñera por la caída del puente Cancura, el vicepresidente de la comisión de Infraestructura Pública del Colegio de Ingenieros, Raúl Campos, aseguró que son más de 14 viaductos en el país "los que requieren rehabilitación urgente".

"Es un universo un tanto pequeño para el universo de siete mil puentes (viales) que tiene el país", aseguró Campos en conversación con Lo Que Queda del Día, en Cooperativa.

"Un puente está diseñado para durar aproximadamente entre 50 y 75 años, pero para que dure eso hay que mantenerlos, no se mantiene a sí mismo. En el norte los puentes se mantienen bastante bien porque no tienes agua, no tienes río. A los puentes que les va muy mal es en el sur, porque tenemos ríos muy torrentosos", agregó.

Además, el experto cuestionó que "no hay una política de Estado" respecto a este tema, lo que "tiene que ver con una institucionalidad, el MOP, que no permite anticipar este tipo de situaciones y no permite hacer una adecuada conservación".

Según Campos, la revisión de los puentes debería realizarse de forma anual o semestral, cosa que no se realiza ni en los puentes concesionados ni en los fiscales.

"Si se hace una revisión en profundidad, son más de 14 puentes en Chile los que requieren rehabilitación urgente", aseguró el experto.

"Me ha tocado que he visto puentes que en no buenas condiciones y no están en esa lista, no están siendo rehabilitados. No existe una política que permita abarcar todo el territorio con identificar realmente cuáles son los puentes que están con riesgo de colapso", agregó.

Colapso del puente Cancura

Respecto al colapso del puente Cancura, en la Región de Los Lagos, el experto aseguró que al ver las imágenes "uno como especialista inmediatamente se percata que hubo una intervención durante la rehabilitación, hicieron un desvío del puente. La pregunta es qué hacían en junio rehabilitando un puente en un río tormentoso".

"Yo creo que hubo una mala decisión, quizás un retraso en los trabajos. Esos trabajos comenzaron en enero, en mayo deberían haber estado terminados. En junio no se puede estar trabajando o haber tomado las medidas para estar trabajando en el cauce", agregó el experto en puentes del Colegio de Ingenieros.