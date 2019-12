Hyundai arremete: El Estado no ofrece las garantías para que sigamos financiando Puente Chacao

Una dura réplica formularon conjuntamente el Consorcio Puente Chacao (CPC) y su accionista controlador, Hyundai Engineering & Construction, al Gobierno de Chile en medio de las tensiones por la paralización del proyecto que pretende unir a la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental chileno.

Este lunes Hyundai anunció la imposibilidad de seguir con obras del Puente Chacao acusando "mala fe" por parte de la cartera y "falta de seguridad jurídica", así como "reiterados compromisos incumplidos", lo cual provocó una serie de respuestas desde el Gobierno.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aseguró que cumplió con todos los compromisos adquiridos con Hyundai "y cumplirá estrictamente sus compromisos de acuerdo al contrato y CPC debe hacer lo mismo", luego el ministro Alfredo Moreno aseguró que el Gobierno "no asumirá costos que no corresponden", e incluso el titular de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que "hay discrepancias de visión" y no descartó recurrir a la Justicia.

Ante esto, el Consorcio y la surcoreana emitieron este miércoles un nuevo comunicado y descartaron que la situación haya nacido de una "diferencia de opinión", y arremetieron: "El Estado de Chile actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias para que Hyundai siga financiando el proyecto".

🔵Ahora: Escala tensión por el Puente Chacao. En un nuevo comunicado, la empresa coreana Hyundai acusa que el “Estado de Chile NO ofrece garantías jurídicas ni comerciales para seguir financiando este proyecto”. @Cooperativa pic.twitter.com/z52k7YPJHJ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) December 25, 2019

En el texto, relatan que "en diciembre de 2013, CPC se adjudicó un contrato para diseñar y construir el Puente Chacao bajo la modalidad suma alzada o precio fijo", con el cual asumieron "el riesgo de que los costos de diseñar y construir el puente que el MOP licitó fuesen mayores a los contemplados en la oferta técnica y económica que el MOP aceptó al adjudicar el Contrato", pero, sostuvieron, "dicho riesgo tiene límites".

Aquello, explican, porque el Consorcio "se comprometió a cobrar un precio fijo por el trabajo que el MOP definió en las Bases de Licitación para el Puente Chacao y no, como es obvio, por cualquier trabajo que el MOP le encomendase en el futuro".

"El MOP aún no compensa al Consorcio"

En ese marco, apuntan que "en 2016, el MOP decidió modificar el proyecto establecido en las Bases de Licitación, e instruyó a CPC cambiar la ingeniería del Puente Chacao", ante lo cual el Consorcio dice haberle advertido a la cartera "que esos cambios impactarían el cronograma y el precio del contrato".

"A pesar de ello, el MOP confirmó expresa y reiteradamente su instrucción, comprometiéndose a modificar el contrato y compensar a CPC por los trabajos adicionales tan pronto se aprobase el nuevo diseño", subraya el comunicado, pero "el nuevo diseño del puente se aprobó en diciembre de 2018, y el MOP todavía no cumple su compromiso de modificar el contrato y compensar a CPC por los mayores costos del nuevo proyecto".

El Consorcio afirma no haber recibido "pago alguno durante cinco años de trabajo en el proyecto, por lo que Hyundai ha financiado no sólo la nueva ingeniería del proyecto, sino también la construcción del nuevo Puente Chacao", todo ello "en silencio, esperando que el Gobierno de Chile haga lo correcto y cumpla con su palabra de compensar a CPC por los nuevos trabajos que el MOP ordenó".

"Pero las actuales autoridades se han desentendido de las instrucciones impartidas y los compromisos asumidos por sus antecesores. En su lugar, han invitado al contratista a recurrir a los tribunales de justicia. Los compromisos que asume un Estado no deben cambiar dependiendo de quién sea el Gobierno de turno", lamenta el Consorcio.

"El Estado debe cumplir con su palabra y pagar por el proyecto, entregando la obra que prometió a los habitantes de la región y al pueblo chileno en general", sentencia el comunicado, en el que reiteraron haber recibido "tratos abusivos" por parte del MOP.

MOP responde a "graves descalificaciones"

Posteriormente, también mediante un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas fustigó que "CPC reitera supuestos hechos y argumentos ya expresados anteriormente, sin agregar nada nuevo y a los que el MOP ya se ha referido".

El Ministerio de Obras Públicas informa: pic.twitter.com/csvhyX8nUq — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) December 26, 2019

Asimismo, consideró que "esa manera de proceder, que incluye graves descalificaciones al Estado de Chile, no es la conducta que cabe esperar de contratistas de obras públicas y no contribuye a encontrar una solución".

"El MOP insiste en el diálogo para zanjar diferencias o que CPC haga uso de los mecanismos para abordar discrepancias que establece el contrato que el mismo consorcio aceptó y firmó", instó, ya que -apuntó- "esta no es la forma de someter al debate público un tema tan relevante como es la construcción del puente Chacao ni la de resolver las diferencias que pudiera tener un contratista".