Presidente Piñera alertó que hay 14 puentes de más de 40 metros que están en riesgo

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación de los puentes en el país luego que este miércoles colapsara el viaducto ferroviario sobre el río Cautín y después que este fin de semana también cayera el Cancura, ubicado en la ruta que une Osorno con Puerto Octay.

En su visita a La Araucanía, el Mandatario detalló que según el registro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), existen 14 puentes que miden más de 40 metros que se encuentran en riesgo, por lo que son monitoreados por el Gobierno, aunque no especificó de cuales se trata.

"El MOP tiene bajo su responsabilidad 1.040 puentes carreteros en nuestro país de más de 40 metros, de los cuales 14 hemos identificado que están en riesgo, por lo tanto están siendo permanentemente monitoreados", dijo el jefe de Estado.

"Son puentes muy antiguos, muchos de ellos ya cumplieron su vida útil y muchos de ellos no han tenido la mantención que requerían, por eso desde el primer día de nuestro Gobierno hicimos un diagnóstico y ese trabajo lo estamos haciendo. Como lo dijo muy bien un primer ministro chino: lo importante no es el color del gato, lo importante es que cace ratones", añadió Piñera aludiendo al ex líder chino Deng Xiaoping.

El Mandatario además señaló que se está trabajando en un programa de renovación y recuperación de puentes, cuyo financiamiento será mediante una política de concesiones utilizando dineros públicos y privados.