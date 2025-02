Alejandro Micco: Traspasos de Corfo evidencian una situación fiscal muy apretada, que no habíamos visto

El economista Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, afirmó este viernes, en El Diario de Cooperativa, que el traspaso de 3.500 millones de dólares de Corfo al Tesoro Público evidencia la actual situación fiscal apretada de Chile, que no se había visto desde el regreso a la democracia.

El profesor de la Universidad de Chile aclaró que él no cuestiona la legalidad ni la facultad del Gobierno para "raspar las ollas" de excedentes en reparticiones públicas: "Corfo es parte del Estado, lo mismo que el Ministerio de Hacienda; por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es un traspaso como en una empresa, desde un departamento a otro", explicó.

Sin embargo, insistió en que ello refleja el deterioro de las cuentas, comparando la situación del Estado con la de un hogar que enfrenta dificultades financieras y debe buscar recursos extraordinarios, como vender bienes o utilizar ahorros.

"Dada la situación económica en la que estábamos parados el año 2024, era natural que uno vaya a raspar la olla, todas las ollas. El hecho de que uno vaya y le pida a una repartición del Estado 'mándeme sus remanentes o sus excedentes que tenga a Hacienda para pagar el gasto, el déficit fiscal', es natural", planteó el académico.

A juicio de Micco, "si no hubiésemos tenido una situación fiscal apretada como la que estamos teniendo, creo que no hubiese sido tema ni controversia. Creo que lo que está pasando aquí es que el tema ha surgido con tanta fuerza porque pone en evidencia una situación fiscal de Chile muy, muy apretada, cosa que los chilenos, desde la vuelta a la democracia (1990), no habíamos visto".

Estos traspasos, junto con el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -que calificó como "preocupante" el incumplimiento de la meta fiscal en 2024-, dan cuenta de que "estamos gastando más de lo que está ingresando a las arcas fiscales y, lo que es más grave, nos comimos ya como país -no solo este Gobierno- todos los ahorros, todas las holguras fiscales, que dejaron los Gobiernos de la Concertación, que era muchísimo", agregó.

El exsubsecretario opinó que el panorama descrito "le pone una presión muy fuerte al equipo económico" del Gobierno de Gabriel Boric.

"Hacer el ajuste que pide el Consejo Fiscal (Autónomo) me da la impresión que es el único camino que podemos hacer para llegar a volver a estabilizar nuestras cuentas fiscales. Es doloroso, es complejo, requiere capital humano técnico del Ministerio de Hacienda, requiere capital político para hacerlo muy grande. No es fácil, para nada. Y eso es en lo que estamos metidos hoy día. Este es un tema muy complejo y le pone una presión muy fuerte al equipo económico", advirtió.

Recursos "extraordinarios" del litio: "Habiendo o no habiendo déficit, era correcto hacer los traspasos"

Más allá de la crisis de cumplimiento fiscal, Micco consideró lógico que una parte de los ingresos "extraordinarios" que tuvo Corfo por el litio (por los pagos que realizan las empresas que explotan el Salar de Atacama) vayan al Tesoro Público.

"Yo separaría esta discusión en los dineros de traspasos del 2023 y los del último año. Los del 2023 eran traspasos que, desde mi punto de vista, habiendo o no habiendo déficit fiscal o requerimientos de financiamiento del déficit fiscal, era correcto hacer los traspasos, desde mi opinión personal, desde Corfo al Gobierno central, porque Corfo había tenido un ingreso muy extraordinario por el tema del litio", sostuvo.

"El litio —continuó— es de todos los chilenos, el contrato lo manejaba Corfo como algo circunstancial, digámoslo, pero era plata de todos los chilenos y una cantidad tan grande como la que se recaudó el 2023 por el litio, lo natural era que se gastara en todo el Estado y que no solamente quedara en Corfo".