Contralora alertó a alcaldes sobre barberías que atienden de madrugada y con delivery

La contralora general subrogante, Dorothy Pérez, realizó una exposición -frente a alcaldes y directivos municipales- sobre la fiscalización a servicios que tienen deberes de control y advirtió advirtió puntualmente respecto a patentes entregadas a barberías que están "abiertas hasta las 3 a.m y con delivery".

Según consignó El Mercurio, durante el Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Pérez abordó la responsabilidad que tienen los jefes municipales respecto a la revisión de las patentes comerciales que entregan.

"Estamos enfocados en que se cumplan los deberes funcionarios. Y por eso estamos fiscalizando a los servicios públicos en sus actividades de control. Por ejemplo, los municipios otorgan patentes comerciales, y tienen que fiscalizar, ¿cierto? Bueno, esa fiscalización que ustedes deben hacer, las estamos revisando", enfatizó la contralora, y agregó que "hemos encontrado otorgamientos masivos de patentes comerciales en materias en que hay que ver si es que realmente corresponde".

En ese sentido, la jefa (s) del ente fiscalizador advirtió que ¿Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país? Algo pasa ahí. Y esas barberías atendiendo hasta las 3 a.m. y con delivery, y nadie se corta el pelo a través del delivery. Entonces, todos los chilenos sabemos lo que pasa en esas barberías".

Posteriormente, Pérez cuestionó que "Lo que yo me pregunto -y la Contraloría se ha estado preguntando estos tres meses; estamos trabajando en ello- es: ¿por qué se les otorgó patente comercial (a dichos locales)? (Y se responde) 'Es que cumplían los requisitos'", continuó.



"Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con Impuestos Internos?, agregó la contralora.

"No es para que los alcaldes o alcaldesas lo hagan. Yo lo digo para que ustedes a sus propios equipos se los encarguen. Algo está pasando en esta materia y estamos como país en una situación delicada, en la que todos, no solo el Gobierno de turno, de este color o del otro, todos, tenemos que hacer un aporte. Y las municipalidades son claves", explicó Pérez.

🔴AHORA | Contralora (S) Dorothy Pérez expone en Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas 2024, organizado por la @AmuchChile pic.twitter.com/EBHkihzKZC — Contraloría (@Contraloriacl) April 11, 2024

DIFERENCIA ENTRE DROGA INCAUTADA Y DESTRUIDA

Según informó el rotativo, otro de los temas abordados por la contralora (s) en su exposición fue la diferencia que se ha detectado entre la droga y las armas incautadas, respecto de las que finalmente terminan destruyéndose.

La situación "tiene que ver con que se cumpla que lo incautado por una autoridad policial y administrativa termine siendo quemado por otra autoridad administrativa, como lo es el Servicio de Salud", señaló Pérez.

"Y las diferencias que hemos detectado son muy cuantiosas. Y lo mismo en control de armas. Hemos encontrado diferencias muy cuantiosas, entonces, por eso estamos enfocados (en dicha materia)", concluyó.