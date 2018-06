Contraloría cuestionó accionar del SII por falta de querellas en casos de platas políticas

La Contraloría declaró ilegal un oficio emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) con el que justificó la decisión de no presentar querellas en causas de platas políticas.

El documento del SII fijaba como criterio que la prescripción administrativa de los delitos tributarios era de tres años, por lo que pasado ese plazo no correspondía derivar los antecedentes al director del servicio para presentar querellas, no obstante que la prescripción penal para que la justicia investigue va de cinco a 10 años.

El ente regulador indicó que el SII no puede, por medio de órdenes administrativas, reducir la acción penal de la justicia y que sus decisiones no pueden obedecer "al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelve sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto".

Abogada: El SII no ha estado al nivel

Ante esto, la ex jefa del departamento de litigación penal del SII, Marisa Navarrete, quien hizo la denuncia ante la Contraloría, valoró la determinación de la entidad.

"Me parece que el que la Contraloría haya hecho este pronunciamiento es muy relevante, porque lo que está pasando aquí es que se está evidenciando la inactividad del SII en ejercer la acción penal o civil de los periodos anteriores, sobre todo los que tienen que ver con platas políticas", dijo la abogada en El Diario de Cooperativa.

La experta añadió que "lo que hay aquí es un descrédito generalizado de la forma de financiar la política y en eso el SII, que ha sido por ley establecido para cuidar el interés y el patrimonio, prácticamente no le ha importado nada porque no ha ejercido y no ha estado al nivel de lo que se exigiría por la comunidad a un servicio de esa naturaleza".

"No me cabe duda que cualquier persona lo que quiere es que el SII persiga aquellos delitos que son realmente graves y no persiga a la señora de la esquina", enfatizó.

"No se puede decidir como el César"

Consultada respecto a si esta decisión obligará a querellarse al SII en causas por financiamiento ilegal de la política, Navarrete explicó que en 2017 ingresó otra presentación a la Contraloría que busca ese fin.

"Hay otra solicitud que le hicimos al contralor, pero que está pendiente porque la ingresamos en 2017, pidiéndole que definitivamente que se hiciera una auditoría a este proceso de decisión del SII, pensando que el mismo contralor dijo que no se puede utilizar la facultad de decidir o no (si judicializar casos) como el César, con el dedo para arriba porque quiero o el dedo para abajo porque no quiero, tiene que hacerlo de acuerdo a parámetros que son objetivos y que están regidos por principios en materia administrativa", comentó.

"Uno ve una desigualdad en torno al ejercicio de esta función y hay una desigualdad, probablemente motivada por temas políticos, porque el señor Michel Jorratt (ex director del SII hasta 2015) cuando se fue dijo que había recibido presiones del Ejecutivo y eso es alterar el correcto funcionamiento de un servicio público", concluyó.