Diputado Coloma ofició a la Contraloría para saber quiénes manejan redes sociales

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) anunció que ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para que dé cuenta de quién o quiénes manejan las cuentas de sus redes sociales.

El parlamentario derechista realizó la acción luego del entrevero que sostuvo con la cuenta de Twitter del emblemático personaje "Contralorito" (@ContraloritoCGR) a principios de enero, a propósito de la investigación que abrió la entidad fiscalizadora, de carácter autónomo, para indagar el viral registro de un carabinero insultando a una manifestante.

"¿No encontraron ninguna forma mejor de perder el tiempo? ¿Tanta es la necesidad de caer bien?", preguntó Coloma a la cuenta de CGR, luego de que anunciaran el proceso investigativo del incidente.

Ante dicha interpelación, "Contralorito" respondió que "nosotros debemos responder a los requerimientos, tanto de diputados/as, senadores/as, como de la ciudadanía. Esta solicitud de informe a Carabineros es precisamente una respuesta a denuncias ciudadanas, sólo cumplimos con hacer nuestro trabajo".

La discusión continuó con un irónico comentario de Coloma, quien pidió explicaciones por las denuncias que él hizo contra la Municipalidad de Recoleta en 2016 y 2018, acusando que aún no sabe sobre sus resultados. Sin embargo, Contraloría no se quedó atrás y le publicó tres notas informativas que dieron cuenta sobre dichas investigaciones, rematando que “viene otra en camino, muy buenas noches”.

Me “emociona” su velocidad para iniciar investigaciones a #Carabineros, pero me impresiona que cuando denuncie a la Municipalidad de Recoleta (2016 y 2018) todavía no sepa resultado de l investigación 🤔 https://t.co/wN6QksoOXr