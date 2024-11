Dorothy Pérez fue confirmada como la primera mujer titular de la Contraloría

La Sala del Senado ratificó este lunes a Dorothy Pérez como titular de la Contraloría General de la República (CGR), quien de esta manera se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo en los 97 años de historia de la institución.

La hasta hoy contralora subrogante superó el quórum supramayoritario -mínimo 30 apoyos- requerido para la ratificación: en suma, hubo 46 votos a favor, dos abstenciones y sólo un voto en contra.

Antes de la votación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, volvió a destacar los méritos de la abogada para encabezar el ente contralor: "El Ejecutivo aprecia como una virtud destacable la labor de la contralora subrogante. El hecho de que durante estos 10 meses no se haya dedicado sólo a administrar el cargo, sino que haya adoptado decisiones importantes para la modernización de la institución", relevó.

Entre las políticas implementadas desde octubre de 2023, el secretario de Estado resaltó "su Estrategia Nacional Anticorrupción, la Agenda de Integridad Pública, e incluso haber proyectado el uso de la Inteligencia Artificial para el trabajo cotidiano, y que además, no se guarde la posibilidad de exponer mejoras institucionales que se requieren en las materias que dicen relación con la labor de la Contraloría".

En cuanto a la demora para proponer su nombre, Gajardo planteó al terminar la sesión que "este es un cargo muy importante para nuestra República. Hay que comprobar que las personas lo van a ejercer adecuadamente, y en ese sentido, la subrogancia, pese a ser extendida, nos permitió dar cuenta de que ella tenía todas las capacidades para ejercer el cargo, y así lo vio además el Congreso".

"Muchas de las dudas que había respecto a su nombre se disiparon con esta subrogancia, y nos parece que el apoyo transversal que ha dado el Senado es importantísimo", remató.

APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó el oficio del Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar a Dorothy Pérez Gutiérrez, en el cargo de Contralora General de la República.

▶️https://t.co/u0fhBreysp pic.twitter.com/6jN5Jkjsnx — Senado Chile (@Senado_Chile) November 4, 2024

La nominación de Pérez obtuvo un importante apoyo desde la oposición: uno de los votos favorables provino del senador Iván Moreira (UDI), quien durante su intervención recordó que la funcionaria "ha sido una persona que ha enfrentado situaciones que muy pocas han logrado sortear, como una destitución declarada ilegal y arbitraria, y que en su primera semana como subrogante, eliminó seis jefaturas y reestructuró completamente la organización".

"Para los que especulan con que su nombre es exigencia de nuestro sector, sólo recordarles que al salir temporalmente de la Contraloría, fue jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, no de un gobierno del Presidente Piñera", lo que para el gremialista demuestra que "su nombre es transversal".

SENADORA SEPÚLVEDA RECORDÓ "PÉRDIDA DE CONFIANZA" DE BERMÚDEZ

En contraste, una de las principales detractoras de la carta del Presidente Boric, y la única parlamentaria que votó en contra, fue la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (ind), quien reafirmó esta tarde que "no podemos tener sombras en este nombramiento, y eso es lo que a mí me preocupa. No tengo la convicción, y como no la tengo, no puedo votar a favor".

"Tengo dudas razonables respecto a los antecedentes de contrataciones, por ejemplo, con el hermano de la señora (Ángela) Vivanco. ¿Por qué alguien que no tiene ninguna expertise en fiscalización se contrata? No hubo ningún concurso", planteó.

Sepúlveda además hizo ver que "ella era una persona de confianza del contralor (anterior, Jorge) Bermúdez, y pierde la confianza, y ¿qué es lo que hace un funcionario normal que quiere cuidar una institución? Retirarse dignamente. En cambio, lo lleva hasta los tribunales superiores, hasta la Corte Suprema viendo esta teleserie que ocurría y que hoy estamos premiando".

Sin embargo, su par de la DC Francisco Huenchumilla defendió que "cuando ella recurre a la Suprema lo hace sabiendo que puede ganar o perder", pero con el objetivo de marcar un precedente de que "cuando hay diferencias entre las más altas autoridades, el tribunal supremo del país corte y dictamine. Y por lo tanto, las instituciones funcionaron".

"Entonces para mí, lejos de ser un demérito, encuentro que fue tan valiente como para decir: 'Voy a esta instancia'", argumentó.