Jadue responde a sumario de Contraloría: "Estamos solo frente a faltas administrativas"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a las irregularidades que informó ayer viernes la Contraloría General de la República (CGR) en los aportes entregados por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural de dicha comuna -directorio que es integrado por el municipio- y a la Fundación Womad, en el marco de la realización del Festival Womad.

Entre los principales hallazgos, la auditoría reveló que, entre 2015 y 2019 -bajo la gestión del alcalde comunista-, "no existen registros contables que permitan verificar el traspaso de recursos ni los montos para el financiamiento del festival".

Asimismo, la fiscalización advirtió que en los últimos 10 años, la Corporación Cultural no ha rendido a la entidad comunal gastos que ascienden a 2.111.584.811 pesos, de acuerdo siempre a esta misma fuente.

"Nosotros siempre además tenemos la máxima valoración, respeto, consideración y mucho agradecimiento por el trabajo que hace Contraloría, nos han hecho más de 100 informes donde nos plantean las faltas administrativas que podamos tener en Recoleta, y tal como lo hemos hecho todos los informes, vamos a responder dentro de los próximos 30 días, y vamos a aclarar todas las dudas y vamos a acompañar toda la información para que Contraloría pueda dilucidar todas las dudas que pueda tener", señaló el jefe comunal.

Estamos solo frente a faltas administrativas y he instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar. Como siempre, informaremos oportunamente sobre la marcha de estas acciones. — Daniel Jadue (@danieljadue) October 16, 2021

"No tengo ninguna duda de que no hay ningún peso que no haya sido invertido en cultura para los vecinos y, por lo tanto, estamos completamente tranquilos y agradecidos del trabajo de Contraloría", añadió Jadue.

Teillier defendió labor de su hijo

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, cuyo hijo Pablo es director de la institución bajo sumario, aseguró que pone "las manos al fuego" por el actor de teatro y gestor cultural.

"Él llegó a Recoleta a trabajar como gestor cultural, ha hecho una muy buena labor en eso, y por eso, como reconocimiento, tengo entendido que lo ascendieron a ese cargo", informó el parlamentario.

En esta línea, señaló que "él llegó después de las famosas 'donaciones', yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jadue, él está haciendo empeño de resolver, de dar las cuentas, está muy claro de que no se han rendido todas cuentas, pero yo quiero decir que pongo las manos al fuego por él, es una persona absolutamente honrada".

Chile Transparente cuestionó a corporaciones

En tanto, el director de Chile Transparente, Alberto Precht, cuestionó este tipo de situaciones que se están generando con las cooperaciones y afirmó que los municipios "directamente" deberían gestionar los servicios públicos.

"Las corporaciones, en general, responden a un fenómeno que se llama 'la huida del derecho administrativo', buscan tener menos control. Al tener menos control, más discrecionalidad, evidentemente aumentan los riesgos de que hechos anómalos ocurran, algunos de estos pueden de discrecionalidades hasta, efectivamente, la comisión de algún tipo de delito", dio cuenta el experto.

"Más que una instancia que fiscalice el uso de los recursos de las corporaciones municipales, porque la Contraloría sí puede hacer algún tipo de seguimiento, nosotros desde Chile Transparente creemos que estas debiesen ir a su desaparición, y que los municipios debiesen directamente gestionar los servicios públicos, como es su labor principal", puntualizó Precht.

Querella contra Jadue

En esta jornada también se dio a conocer que el Tribunal Constitucional permitirá a la empresa de mobiliario Bellavista querellarse contra el alcalde Jadue por la recepción de una torre construida en la comuna, cuya investigación fue descartada por la Fiscalía.

"La verdad es que este es un fallo categórico, histórico, que va a dejar muy en claro de que en este país un querellante no puede quedar en la indefensión producto de la desidia de un fiscal del Ministerio Público, lo digo claramente, puesto que con esto se quiso proteger la figura del señor alcalde Jadue y el señor Parra Silva, el director de obras de Recoleta", detalló el abogado de la empresa Cristián Espejo.

Además, indicó que "nosotros hemos señalado que aquí hay prevaricación administrativa, que se han realizado un sinnúmero de actos con la finalidad única de impedir que propietarios vivan dignamente en sus departamentos".