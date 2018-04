Funcionarios rechazaron dichos de alcaldesa Reginato por millonario déficit en Viña del Mar

"El déficit municipal, no tiene ninguna relación con las horas extras". Así, respondieron desde la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar (Afumuvi), a la alcaldesa Virginia Reginato, sobre la deuda municipal de 16 mil millones de pesos.

Los trabajadores manifestaron su extrañeza acerca de que se les haya culpado que por el pago de sus horas extras, exista tal situación financiera.

Guillermo Fernández, presidente de la Afumuvi, precisó que no es posible que el municipio pague las horas trabajadas, más allá de un límite de ingresos totales, por lo que está ajenos a las responsabilidades de este tema.

"Tengo la convicción de que la alcaldesa se equivoca. Yo no sé si políticamente es bueno retractarse de eso, porque no puedo entender cómo funcionarios que siempre han estado trabajando con ella puedan haberla estado engañando de esa manera. Yo creo que ella se confundió, pero eso no es así", dijo el dirigente.

Junto con la molestia por la calificación de "aprovechamiento", por parte de la primera autoridad comunal, culparon a la prensa por la difusión de, a su juicio, cifras que no han sido revisadas. Cabe señalar que, en esas mismas investigaciones periodísticas, los montos cancelados en esta materia, fueron corroboradas en la página de Transparencia.

Los mismos funcionarios están estudiando la vía legal para presentar algún recurso o ir por la vía civil, para lograr que todo este daño que se les ha hecho a la imagen tenga una reparación o se deje de utilizar su figura como funcionarios municipales para justificar la millonaria deuda que afecta a Viña del Mar.