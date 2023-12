Vallejo descartó que Presidencia supiera de Democracia Viva antes que estallara el caso

En medio del avance del escándalo por el caso convenios, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desmintió al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y aseguró que presunto informe sobre Democracia Viva nunca llegó a Presidencia.

Según lo advertido por Contreras, el pasado 7 de junio -una semana antes que estallara públicamente el escándalo- "Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario".

De todas maneras, el otrora seremi no mencionó el nombre del funcionario al que habría llegado el documento.

Esta información fue descartada ayer por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y este sábado por la vocera Vallejo, quien aseguró que "no me puedo hacer cargo de todo lo que dice el exseremi, eso está en manos de la justicia".

"No es así, no llegó nunca un informe a Presidencia", aseguró a Chilevisión la secretaria de Estado, quien destacó, por el contrario, que las otras informaciones "el ministro Montes ya señaló que existían, lo señaló en el Congreso Nacional y lo entregó a la Fiscalía".

OPOSICIÓN INSISTE EN PEDIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y NUEVA COMISIÓN INVESTIGADORA

Desde la oposición, estas nuevas acusaciones han generado que insistan en buscar responsabilidades políticas en el caso, en especial una salida de Montes y del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, de sus respectivos puestos.

"Si estamos desde mayo con este caso de corrupción y el Gobierno no ha ayudado en nada prácticamente, creo que como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio y no solamente del ministro Montes u otros ministros en el caso de seguridad ciudadana, sino que también de Miguel Crispi", afirmó el diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora del caos convenios.

Sobre este último caso, el parlamentario aseguró que se de dar si los dichos de Contreras resultan ser reales, ya que "quiere decir que Crispi nos mintió en la comisión".

La oposición también baraja la opción de impulsar una "comisión investigadora 2.0" para este caso, dado "los últimos antecedentes y contradicciones que se han presentado en torno al caso de Democracia Viva", advirtió la diputada independiente Yovana Ahumada.

En opinión de la parlamentaria, "está claro que hay personas y lo peor, autoridades, que no están diciendo la verdad", por lo que "por la gravedad de estos hechos, el país necesita conocer a los culpables y que ellos reciban las máximas sanciones y pagar con cárcel si es que corresponde".

"Estas personas se aprovecharon de una deficiencia administrativa para defraudar al fisco y perjudicar a las personas más vulnerables, que son quienes viven en campamentos", cerró Ahumada.

Además, la bancada de Renovación Nacional le pedirá al presidente de la Cámara Baja que apoye eventuales acciones legales que se tomen si es que se confirma que Miguel Crispi entregó información falsa en la comisión investigadora.