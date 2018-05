Valparaíso: Intendente denuncia irregularidades por $1.500 millones en Parque Cultural Ex Cárcel

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, pidió una investigación al Consejo de la Cultura y las Artes por el destino de 1.500 millones de pesos que no fueron rendidos por la anterior administración del Parque Cultural ex Cárcel.

Fue la actual directora del centro, Nélida Pozo, quien detectó esta situación cuando asumió sus funciones en enero, y ahora el intendente estableció un plazo de tres meses para que el actual directorio establezca el destino de estos recursos.

Martínez afirmó que "es proable que haya responsabilidades personales en este tema, por tanto la Contraloría está realizando una audiotoría y nosotros hemos solicitado a la directora del Parque Cultural que realice otra auditoría externa, privada, para poder cotejar".

En base a esa información se abren dos escenarios: la presentación de acciones civiles o penales y la evaluación de cómo seguirá la organización del parque a futuro.

El intendente explicó que la concesión del recinto está en carácter de transitoria por tres meses, al cabo de los cuales se espera aclarar las irregularidades y, en paralelo, nombrar a los integrantes del directorio, que correpsonde a la autoridad regional.

La incertidumbre

Si bien el intendente Martínez evitó hablar de la existencia de delitos, puesto que dejó eso en manos de tribunales, la autoridad regional habló de elementos "que permiten presuponer que hay hechos, al menos irregulares, que no han podido establecer una contabilidad fidedigna en torno a fondos públicos".

"No se ha podido determinar con claridad el destino de los fondos que el Estado le asignó por glosa presupuestaria al Parque Cultural al menos durante el año pasado. Los fondos (...) no significa que no estén, sino que no se ha podido determinar el destino".

La autoridad dio tranquilidad respecto de la continuidad del funcionamiento del recinto.