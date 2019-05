Director de la PDI descartó irregularidades en viajes y compra de vehículo de lujo

El director de la PDI, Héctor Espinosa, descartó que existan irregularidades en la compra de un vehículo de lujo y en una serie de viajes al extranjero, tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En conversación con Ahora Noticias, Espinosa aseguró que el gasto de 60 millones de pesos en un vehículo Hyundai Genesis que solamente llega a 38 millones en el mercado se debió a que "es porque está comprado bajo el Mercado Público" y que los vehículos tienen "medidas de seguridad".

Sin embargo, reconoció que "hay un proceso de licitación que fue objetado en las bases técnicas, un error, eso lo reconozco. La Contraloría ordenó que se hiciera un sumario, se hizo un sumario administrativo, se sancionaron a algunas personas y eso está en etapa de notificación".

Este error se debió a que se copiaron "algunas cosas que no estaban correctas" en las especificaciones técnicas, sostuvo Espinosa.

Además, el director general acusó que no siempre usa el mismo vehículo y que lo va "alternando, dependiendo de las diligencias que tengo que hacer". En esa línea, aseguró que en el último tiempo ha sufrido "muchas amenazas".

Consultado respecto a de dónde provienen esas amenazas, Espinosa aseguró que "muchas personas mandan indirectas; hay gente que está también desvinculados. No se olvide que nosotros hemos desvinculado un montón de gente se ha apartado de la ética y la doctrina, por lo tanto, tengo que tener cuidado con mis desplazamientos".

Viajes cuestionados

El director también se refirió a los 21 viajes que realizó al extranjero, a lugares como Beijing o Madrid, con valores de hasta seis millones de pesos en pasajes o viáticos.

Espinosa recalcó que todo está "absolutamente" dentro de las normas y que incluso "uno de esos viajes no tiene costo para la institución porque fue una invitación del gobierno de Corea".

"Hay una interpretación mañosa y malintencionada respecto a eso", sentenció.

"Si no estuvieran en norma no estarían publicados (...) está todo en regla, además, hay un sistema de pasajes, el viático no lo calculo yo, hay un departamento que lo hace; y yo estoy absolutamente tranquilo", aseguró Espinosa y agregó que pondrán la información a disposición de la Fiscalía para que sea revisada.

Con respecto a la denuncia, el director general manifestó que "son personas que se han apartado de la ética y la doctrina" y agregó sobre el denunciante, el ex comisario Germán Vásquez, que "la comisión médica lo declaró no apto porque tenía una enfermedad que era irrecuperable (...) Él estaba haciendo gestiones para poder jubilar por invalidez, lo que la comisión médica le objetó".

Consultado sobre por qué hace estas acusaciones en su contra, Espinosa aseguró que es "por venganza porque quiere destruir mi imagen. Él pensará que con eso va a volver a ingresar".