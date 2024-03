Formalización de Muñoz: Al Gobierno le preocupa y recopilará antecedentes, dice Tohá

La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, manifestó la preocupación del Gobierno por la anunciada formalización del director de la PDI, Sergio Muñoz, vinculado con el denominado "caso audios", destapado por el registro de una reunión que encabezó el abogado Luis Hermosilla.

En la primera declaración del Ejecutivo respecto a la diligencia mandatada por la Fiscalía Oriente, la jefa de gabinete indicó que la persecutora a cargo de la causa, Lorena Parra, "ha declarado secreta la investigación, por esa razón, muchos detalles sobre esto no podemos entregar".

"Lo que sí tenemos que decir es que, ciertamente, como Gobierno nos preocupa; respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo, y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista, y se actúe de consecuencia en el marco de la ley", enfatizó desde el exCongreso.

En la misma línea, Tohá añadió que "al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera, y en ninguna dirección en esta investigación, y eso hay que decirlo categóricamente. Es una causa que lleva la Fiscalía, y que actúa con plena autonomía".

No obstante, "al Gobierno sí le corresponde -y de eso nos vamos a preocupar- que esta situación no perjudique el trabajo policial ni la estrategia de seguridad, y que en definitiva, no termine perjudicando a las personas".

Consultada sobre la continuidad de Muñoz en el cargo, se limitó a agregar que "el Gobierno va a recopilar antecedentes; estamos en eso y no tenemos nada más que informar por el momento".

Además, la ministra de Interior dijo que "no es efectivo" que el Presidente Gabriel Boric haya citado al director de la PDI a La Moneda esta tarde, como anticiparon algunos medios en las últimas horas.