Balacera impidió a Bomberos acudir a incendio en Cartagena: "Era imposible ingresar"

Tres casas resultaron completamente quemadas el domingo en el sector Estación de Cartagena, en la Región de Valparaíso, luego de que delincuentes impidieran el paso de Bomberos para lograr contener el fuego.

Según publicó este lunes el diario Líder de San Antonio, en el lugar se registraron balaceras y barricadas para impedir la acción de la fuerza pública.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Diego Álvez, contó que "comenzaron los llamados de vecinos para acudir a la emergencia que daban cuenta de incendio estructural. Nos dirigimos al lugar, pero debimos quedar espeerando en la Playa Chica para poder avanzar, ya que los mismos vecinos llamaban diciendo que estaban enfrentándose con disparos, que no fuéramos, que era imposible ingresar".

En ese lugar, relató Álvez, estuvieron cerca de tres horas sin embargo "no se dieron las condiciones. No podíamos exponer a los voluntarios a ingresar a una emergencia donde había fuego cruzado".

"Bomberos no contamos con implementos para este tipo de hechos, como chalecos antibalas o cascos, por eso no podíamos exponer a los voluntarios y lamentablemente no pudimos acudir a la emergencia", finalizó.

La semana pasada, Bomberos de La Serena anunciaron de forma inédita la adquisición precisamente de chalecos antibalas y cascos balísticos ante el aumento de este tipo de casos. Al respecto, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, remarcó que esta decisión "habla muy mal de los índices de violencia que se están viviendo en el país".

"NO HAY PAZ"

Sobre lo ocurrido, el capitán Sebastián Vivaceta, subcomisario de la Segunda Comisaría de Cartagena, relató que Carabineros tras ser informados del incendio, "personal municipal de Cartagena efectúa un llamado telefónico avisando que a próximos metros de las viviendas que se estaban quemando, se mantenían sujetos premunidos de armas de fuego quienes efectúan disparos en contra del personal policial, motivo por el cual el personal de Carabineros se repliega esperando operación de otros dispositivos especializados, tanto de Fuerzas Especiales como del GOPE".

Con esos refuerzos, añadió el capitán, "se efectuó una intervención en los sectores aledaños donde se mantenían estos sujetos logrando la detención de dos individuos, uno por mantener una orden de detención vigente y otro por conducir un vehículo con encargo vigente por robo".

Vecinos del lugar dieron cuenta al medio local que hay un "tema de ajuste de cuentas" en el sector y que "ya no hay paz" allí.

De hecho, la madrugada anterior, también se registraron disparos en la vía pública en el sector Estación donde finalmente sólo una persona fue detenida.