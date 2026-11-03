Bomberos tendrá un TAG especial para pasar gratis por los peajes

Bomberos recibirá un TAG especial para pasar gratis en los peajes a fin de facilitar el tránsito y el combate de incendios, gracias a un protocolo suscrito con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las sociedades concesionarias adheridas.

Si bien los vehículos bomberiles están exentos del pago de peajes desde agosto de este año con la vigencia de la Ley 20.908, el protocolo da pie a la implementación del TAG especial que se aplicará en el transporte, posibilitando menos tiempos de espera.

El dispositivo permitirá que la autopista identifique al móvil, que tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Vehículos de Bomberos. Para ello, la institución deberá entregar a la Dirección General de Concesiones del MOP y a las concesionarias adheridas un registro actualizado de forma trimestral, que incluya la patente, la marca, el modelo y la unidad de dependencia de cada transporte.

El presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, explicó que la iniciativa "está destinada a los servicios de emergencia y al desplazamiento de nuestra misión institucional de acudir a una emergencia o prestar apoyo entre los cuerpos de voluntarios".

"La entrega gratuita del TAG facilitará la identificación de nuestros vehículos y la aplicación del beneficio conforme a los procedimientos acordados. Cada recurso que dejemos de destinar al pago de peajes en estos servicios bomberiles podrá contribuir a mantener un carro operativo, reponer equipamiento o fortalecer la capacitación", destacó.

Concesionarias no están obligadas a firmar, pero Gobierno afirmó "pleno compromiso"

El mentado protocolo se encuentra en ejecución, pero las rutas concesionadas tienen que firmarlo para que el TAG se implemente y sea ocupado en una autopista. Aunque no están obligadas a hacerlo, el Gobierno asegura que existe "pleno compromiso" de las compañías en suscribirlo y que el costo, además, lo asumirán ellas mismas.

"Con este protocolo, lo que hacemos es facilitar el funcionamiento y evitar vacíos o discrecionalidades, de tal forma que se evite que se cobren multas (por no pagar el peaje) que son improcedentes. También se genera una liberación de recursos para el Cuerpo de Bomberos de Chile", dijo el biministro de Transportes y de Obras Públicas, Louis de Grange.

"Verificar si un vehículo es de emergencia o no requeriría un proceso engorroso y había cierto margen de error. Ahora se está entregando un dispositivo TAG (especial); en total, son cerca de cinco mil los que se están repartiendo a los vehículos de Bomberos", cifró.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, valoró que "cuando enfrentamos, por ejemplo, riesgo de incendios en temporada de verano, todo esto ayuda al uso de vehículos de Bomberos de distintas regiones que pueden circular libremente y van a recibir el TAG".