Fundación Las Rosas: Si un adulto mayor no es visitado, pierde esperanza y su sistema cognitivo se deteriora

Ha cautivado a miles -acaso millones- de espectadores en salas de cine y en el streaming con su mezcla de humor y drama. Ratificó el talento y la carrera en ascenso de su directora, Maite Alberdi, y está en este momento en carrera por un prestigioso y (para Chile inédito) Premio Óscar a Mejor Documental.

Pese a estos logros, quizás el mayor de todos los de "El Agente Topo" ha sido el modo profundo, delicado y veraz en que ha expuesto la situación de soledad y abandono que viven muchos adultos mayores en las residencias de larga estadía: los comúnmente denominados "hogares de ancianos".

En conversación con Cooperativa, la directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, Claudia Castañeda, comentó cómo se ha vivido durante el último año, "puertas adentro", el aislamiento obligado de miles de adultos mayores.

También puso énfasis en el grave deterioro, no sólo emocional, sino cognitivo, que provoca en los adultos mayores la falta de contacto -justificada o no- con sus familiares.

-El Agente Topo (filmado en el Hogar de Ancianos San Francisco, de la comuna de El Monte) a muchos nos sacó una sonrisa, pero también nos da cuenta de una situación, en muchos casos, de abandono, de familias que van a dejar a su adulto mayor y luego lo olvidan. ¿Eso es algo que ustedes también están registrando en la Fundación?

"Sí, eso nosotros lo registramos incluso antes de la pandemia. En tiempos de no pandemia, cerca del 30 ó 35 por ciento de nuestros adultos mayores recibía una visita, y la recibía principalmente en fechas significativas, como el Día de la Madre, Navidad".

"Ese 30 por ciento no es porque (los otros residentes) no tengan familia: la mayoría de ellos tienen a alguien, al menos en el entorno cercano, pero en nuestro día a día, en nuestra velocidad, nuestro concepto de estar siempre tan ocupados hace que las personas no tengan tiempo y no se hagan el tiempo de visitar a estos adultos mayores".

-Si había un 30 por ciento de residentes con visitas en la pre-pandemia, ¿cuál es la realidad después de marzo de 2020, con la pandemia en curso?

"Llegamos a tener cero visitas, porque tuvimos que cerrar los hogares. Fuimos los primeros en encuarentenarnos nosotros, como fundación, antes incluso de que apareciera la ley".

"Lo que tuvimos que hacer, rápidamente, fue modernizar las formas de comunicarnos. Nuestro voluntariado y todos los apoderados se volcaron a tratar de estar conectados a través del teléfono, a través de videollamadas, que son fundamentales en el sistema inmunológico de estos adultos mayores, en el ánimo. Las ganas de sobrevivir a toda esta pandemia (para ellos) sonel contacto con sus familias".

-¿Qué pasa, en lo concreto, en un hogar de ancianos con un adulto mayor que ya no es visitado?

"Un adulto mayor que no es visitado empieza a extraerse del sistema social, deja de tener este contacto y esta familiaridad que le permite darle una continuidad y un sentido a levantarse todos los días a hacer su rutina. No tienen un objetivo al cual esperar. Estos adultos mayores dejan de tener esa esperanza y el sistema cognitivo empieza a deteriorarse. Esto baja también los niveles inmunológicos".

"Hay algunos de ellos que, de verdad, son sorprendentes en términos de que no tienen visitas y ellos mismos, con un motor propio, se hacen una dinámica, se hacen una actividad, pero son los menos... El resto empieza a postrarse, empieza a quedar aislado de la sociedad, y desde ahí empiezan con el Alzheimer: no son ellos primero los que olvidan, nosotros los olvidamos primero a ellos y ahí se genera este espacio de soledad que termina con la vida de muchos".

-¿Han tenido ustedes durante este año de epidemia brotes o situaciones complicadas en alguno de sus hogares?

"Afortunadamente no, y me da tanto miedo decir lo que estoy diciendo, porque (en una situación como la actual) de un minuto a otro cambia la situación".