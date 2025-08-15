Fundación San Vicente de Paul realizará durante tres días su colecta nacional

Los días 29, 30 y 31 de agosto la Fundación San Vicente de Paul realizará su colecta anual, a nivel nacional, para mantener sus programas de cuidados de adultos mayores, que tiene un valor de un millón 125 mil pesos mensuales, "lo que representa un aumento del 107% en los últimos siete años", se recalca.

Con 171 años de trayectoria en Chile, la institución brinda apoyo a más de 900 residentes a través de su red de 12 hogares, tres centros de día y seis viviendas, ubicados entre Coquimbo y Puerto Aysén.

Además de la colecta en las calles, la fundación tiene disponible la donación online, a través de su sitio fundacionsanvicentedepaul.cl.