¿De hecho o de derecho?: INE definirá en los próximos meses la modalidad del Censo 2022

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) definirá en los próximos meses la modalidad del Censo que debe realizarse en el año 2022 y si será uno de hecho o uno de derecho.

De acuerdo a Pulso de La Tercera, la entidad estadística comenzará a delinear a fines de este año el formato del próximo recuento de la población chilena, una vez que entregue los resultados definitivos del proceso abreviado del 2017.

El INE debe determinar qué tipo de Censo será el que se lleve a cabo en menos de cuatro años más: el censo de hecho -como todos los censos realizados en Chile, a excepción del de 2012- o censo de derecho.

Algo que la administración encabezada por el director Guillermo Pattillo aún no tiene decidido, pese a la recomendación de su antecesora, Ximena Clark, que en una de sus últimas entrevistas al mando del INE sugirió migrar a un censo de derecho.

"Si bien ambos son buenos, el censo de hecho se expone a una vulnerabilidad enorme por ser en un solo día, y por ello no lo recomiendo, ya que deberíamos para el 2022 ir migrando hacia uno de derecho, combinado con un uso muy intensivo de registros administrativos", dijo la ex directora, citada por el rotativo.

"La recomendación del INE es no volver a hacer un censo de hecho, pero eso se tiene que socializar con el Sistema Estadístico Nacional", agregó en su momento.

Consultados por Pulso, la entidad se limitó a decir que "el INE se encuentra en una etapa de análisis del proceso censal, y cuando exista una definición, se dará a conocer", manteniendo al incertidumbre.

Censos de hecho y de derecho

El censo de hecho se desarrolla en un sólo día, que es decretado feriado, y es llevado adelante por voluntarios. En esta modalidad se registra toda la población que pernoctó en la vivienda ese día, define Elige Educar.

Por su parte, el censo de derecho no ocurre en un día sino en un período mayor -como en 2012, que se realizó en tres meses- y los censistas no son voluntarios sino encuestadores profesionales, remunerados y debidamente capacitados. Este tipo de censo considera el registro de las personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no se encuentren presentes cuando vengan los encuestadores.

Expertos recomendaron censo de derecho

Esta falta de información preocupa a algunos expertos, quienes sostuvieron que la decisión debe adoptarse pronto, al tiempo que señalaron que el país debe avanzar hacia un censo de derecho, pero que se complemente con información proveniente de datos administrativos.

El ex subsecretario de Economía Tomás Flores dijo al rotativo que "la experiencia de la mayoría de los países apunta a transitar hacia un censo de derecho que se complemente con datos administrativos", recordando que es la principal modalidad que están aplicando los países de la OCDE.

Al mismo tiempo, la ex jefa del Censo 2017, Ninoska Damianovic, indicó que "ambas modalidades son buenas", aunque "actualmente a la población le cuesta responder y por ello debe haber una buena planificación para evitar una alta tasa de omisión".

El Censo de derecho de 2012 se realizó en tres meses y tuvo como resultado una tasa de omisión de 9,6 por ciento a nivel nacional, y en más de 70 comunas esta tasa llegaba a un 20 por ciento; algo inédito en el país por el alto nivel de omisión.