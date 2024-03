INE reitera: Datos del Censo son usados "solamente para fines estadísticos"

El Censo 2024 comenzó este sábado y, ante los cuestionamientos originados principalmente a través de "fake news" en redes sociales, el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, reiteró que toda la información recopilada en el proceso será usada "solamente para fines estadísticos".

"Vamos a hacer entrevistas desde la puerta, los funcionarios portarán una cierta indumentaria, van a tener una credencial, van a tener la oportunidad de identificarse (...), vamos a tener una serie de medidas que, esperamos, brinden la máxima confianza a la población para que entregue sus datos", detalló.

Asimismo, "los datos se usan solamente para fines estadísticos y no tienen otro propósito que conocer mejor la realidad de los habitantes del país para después hacer políticas que vayan en beneficio de todos y todas", enfatizó.

En esta línea, desde el INE han remarcado que los censistas vestirán chaquetillas de color azul oscuro, un gorro y una mochila -todos con el logotipo de la institución-, y su credencial tendrá al reverso un código QR para verificar su identidad.

Dicha información puede ser corroborada ingresando el rut del encuestador en el portal www.ine.gob.cl, en www.censo2024.inechile.cl o llamando al fono Censo 1525.

Más temprano, el Presidente Gabriel Boric aclaró: los censistas "no te pedirán ningún documento; y si ese día no te encuentras en tu casa, no te preocupes, porque volverán a pasar".

"Los invito a colaborar con este proceso, a tratar bien a los encuestadores que están realizando una pega que es tremendamente importante", exhortó.

EL CENSO ES "IMPORTANTE" PARA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

En medio de los hechos delincuenciales registrados en la Región Metropolitana -donde seis niños han muerto baleados en lo que va del año-, la delegada presidencial, Constanza Martínez, hizo énfasis en el proceso también como una herramienta útil para diseñar políticas de seguridad.

"El Censo es muy importante para poder hacer buenas políticas de seguridad. Hoy, hay comunas que han triplicado o cuadriplicado la cantidad de habitantes -como el caso de Estación Central-, pero no sabemos con ciencia cierta ni cómo está viviendo la gente, ni dónde está viviendo la gente, ni cuántos servicios son requeridos", dijo la autoridad.

"Entonces, por ejemplo, para tomar una decisión tan de 'día a día' como dónde y cómo se ubica una comisaría, necesitamos tener esos datos", cerró.