A siete meses de su muerte: ¿Por qué el cuerpo de Joane Florvil permanece en el SML?

Han pasado 211 días desde su muerte el 30 de septiembre de 2017. Desde entonces, diversos problemas idiomáticos y judiciales, además de diferencias con el viudo y temas económicos han impedido que la familia retire desde el Servicio Médico Legal el cuerpo de Joane Florvil, la mujer haitiana que falleció un mes después de haber sido detenida por el presunto abandono de su hija.

Esta cronología de obstáculos -que relata La Tercera- comienza el 10 de octubre de ese año, cuando su hermano, Realyno Florvil, quien había llegado desde Haití, quien se trasladó hasta el SML con el único objetivo de repatriar los restos. Claro, las leyes haitianas dicen que el derecho a retirar el cuerpo de una persona es de los parientes directos del difunto.

Llegó con los documentos que acreditaban su parentesco con Joane, como certificados de nacimiento de ella, de sus padres, de sus hermanos y mandatos de toda la familia que lo designaban como el representante. ¿El gran problema? Todos los papeles estaban en creole, y en el SML los requerían en español.

Tras eso, Realyno y Roxana Florvil-Gómez, cuñada de Joane, recurrieron a la Embajada de Haití en Chile para que los tradujera y los ayudara a certificar su validez, a la vez que fueron hasta el Ministerio Público para explicar la situación al fiscal Marcelo Cabrera, a cargo de la investigación por la causa de muerte de Joane.

Ya e 19 de octubre, la legación diplomática emitió los documentos validados y en español. Así, pensaron que el proceso se había destrabado.

Quiebre de relaciones

"Catorce días después de que 'Lyno' había ido a buscar a su hermana, el 24 de octubre, nos llamaron del Médico Legal y nos dijeron: 'Sabe que los exámenes están listos, ahora puede ser sacada'. Allá nos encontramos con el papel", cuenta Roxana.

Otro problema: el papel al que hace alusión fue uno emitido por la Fiscalía Centro-Norte, con fecha 12 de octubre de 2017, en el que autoriza el retiro del cuerpo pero por parte de Wilfred Fidele, el conviviente de Joane en Chile y padre de su hija. Esto, ciñéndose al Código Procesal Penal chileno, que señala que, después de los primogénitos, es el conviviente quien posee la potestad para retirar los restos; contrario a la ley haitiana.

Aquello remarcó las diferencias entre la familia y el viudo: Wilfred quería enterrarla en Chile, mientras que sus padres querían que fuera repatriada a su país. Él y Realyno discutieron y las relaciones se quebraron completamente.

"La familia no reconoce el vínculo con él, menos como yerno. Nadie entendía por qué Joane se había venido a Chile con él y justo acá fallece. Porque más encima él no quería que Joane volviera a Haití. Entre su duelo y su ira, no hacer nada para sacarla del SML lo vio como una forma de desquite -comenta la cuñada de la haitiana", apunta Roxana.

Según la mujer, entre 3.500 y 6.000 dólares costaría la repatriación considerando todo lo que se debía cubrir para el traslado del cuerpo: la logística, los trámites legales y los pasajes, entre otros asuntos. Para ello, cuando el hermano de Joane había llegado a Chile en octubre, lo hizo con fondos de una ONG internacional.

Problemas de disposición y dinero

Mientras Realyno pensaba en cómo promover gestiones entre los gobiernos, tras regresar a Haití a mediados de noviembre, Wilfred sufrió una crisis y terminó convirtiéndose en evangélico, como siempre quiso Joane. Ello permitió que se comenzara a acercar con la familia, por el bien de la niña -que ya le había sido entregada a su padre por el Sename-. Así, de a poco, Willfred empezó a ceder respecto.

Las conversaciones entre Wilfred y la familia -apunta La Tercera- se reactivaron entre fines de enero e inicios de febrero y lograron llegar a un acuerdo para repatriar el cuerpo de Joane. Y así aparecen nuevos problemas.

Primero, pese al acuerdo, Wilfred "no quiso traspasar, por escrito, el derecho de retirar el cuerpo de Joane. Se le dieron todas las nociones para que él facilitara y no quiso. Él dijo que lo tenía que ver la familia, porque no estaba dispuesto a hacer nada", lamenta Roxana.

Y segundo, los Florvil habían perdido el financiamiento que había conseguido Realyno al inicio de todo.

"La siguen castigando estando muerta"

Desde el Servicio Médico Legal precisan que desde fines de noviembre de 2017 el cuerpo de Joane está listo para ser retirado, pero, por ningún motivo, tendrá un destino diferente que se determina por la vía judicial.

Roxana Florvil explicó que están en conversaciones con el Instituto Nacionalde Derechos Humanos para iniciar acciones penales por la muerte de Joane y resaltó, además, que la institución los apoyará en el trámite de repatriación para poder cumplir con el deseo de la familia: darle una despedida digna.

"El Estado chileno fue a retirar a Joane de su casa viva y ahora no es capaz de devolverla, y si la devuelven va a ser en un cajón. ¿Qué sacan con tenerla acá? ¿Para qué la siguen castigando si ya está muerta?", emplazó la cuñada.