Alcalde de Arica criticó gestión del Gobierno por inmigrantes varados en el paso Chacalluta:

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, criticó la gestión del Gobierno ante la situación de los cientos de ciudadanos extranjeros -principalmente venezolanos- que se encuentran varados en el paso fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú.

La autoridad comunal cuestionó que "el Gobierno central no ha estado a la altura" ni "está viendo las implicancias en una región como la nuestra", considerando que la ciudad es "una barrera sanitaria, fitosanitaria y de seguridad ante el tráfico de personas" para nuestro país.

En ese sentido, el alcalde advirtió que "mucha gente va a quedar varada en Arica" y aseguró que "está aumentando el paso de personas por sectores no habilitados y sin papeles regularizados".

El jefe comunal cifró en 84 las personas que han sido detenidas por tratar de ingresar a Chile por pasos no habilitados durante los últimos cinco días y manifestó su preocupación por la situación actual, sobre todo porque "una ciudad como la nuestra no está preparada y no tiene condiciones de ningún tipo, ni de infraestructura, ni salud ni alojamiento" para afrontarla.

Por ello, pidió a La Moneda mejorar la dotación de Carabineros y de la PDI en el paso fronterizo con personal de otras zonas del país, actualmente reforzado con efectivos de la ciudad. Asimismo, enfatizó la necesidad de considerar medidas más extremas ante una eventual crisis sanitaria.

Alrededor de 200 venezolanos, quienes no han podido hacer ingreso por irregularidades en sus documentos, permanecen en el paso, que ha registrado una gran afluencia desde hace algunas semanas.

Desde este sábado Chile les exige una visa consular a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar como turistas a nuestro país, medida que desde el Gobierno descartaron que haya ayudado a "detonar" esta situación migratoria.