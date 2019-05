Alcalde de Cerro Navia por muerte de haitiana: El silencio del Minsal es doloroso

Este miércoles se realizó, en el Cementerio General, el funeral de Rebeka Pierre, la mujer haitiana embarazada que falleció en un paradero del Transantiago minutos después de ser dada de alta desde el Hospital Félix Bulnes.

En este caso, la Municipalidad de Cerro Navia, comuna en que murió Rebeka, presentó una querella contra quienes resulten responsables de su muerte.

Rebeka, de 38 años, de profesión médico y que al momento de su muerte presentaba un embarazo de nueve semanas, deja como familia en Chile solamente a su hermano y a un hijo.

Al respecto, el alcalde Mauro Tamayo afirmó que "lo que más nos preocupa hoy día es cómo sigue esta historia vinculada a su hijo, que no exista una vulneración de derechos. El Sename no es ninguna alternativa para ningún niño de este país, por lo tanto, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no tenga que institucionalizarse".

La autoridad comunal remarcó que "creemos que no puede quedar impune este hecho, ni la muerte de ningún vecino. Independiente de donde les toque nacer, todos tenemos derecho a tener una atención".

Tamayo lamentó que "ella fue dejada a su suerte, enviada por transporte público a su casa y el silencio del Ministerio de Salud nos sorprende, es doloroso ver cero autoridad, ni el jefe del Servicio de Salud Occidente, ni el ministro ni el subsecretario, nadie diciendo nada, y esto puede seguir ocurriendo".

AHORA🔷️ Parte desde Cerro Navia el cortejo fúnebre de Rebeca Pierre, la mujer haitiana que tras ser dada de alta desde hospital Félix Bulnes, falleció en un paradero del transporte público. Su funeral será en Cementerio General // @Cooperativa pic.twitter.com/CWOZaeGVlu — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 22 de mayo de 2019

Amiga de Rebeka: "El conducto regular no se hizo"

En tanto, Roxana, amiga chilena de Rebeka, comentó que "se fue con vida Rebeka al Félix Bulnes, con una buena interconsulta y murió en el paradero, eso es lo que duele. Si tú lees el informe y lees la causa de muerte y ves cómo se trata, cómo se podría haber evitado, tú ves que sí se podría haber evitado".

La mujer añadió que "tal vez Dios quería llevarse a Rebeka, pero yo creo que el conducto regular no se hizo. No queremos ver más Rebekas, ni chilenas, ni haitianas, ni colombianas, ni cubanas. Que se siente un precedente, que no se puede dejar a ningún paciente sin atención necesaria".

Este caso ha generado diversas manifestaciones de apoyo, incluso una protesta en el frontis del Hospital Félix Bulnes.