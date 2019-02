Alessandri: "Hay una xenofobia en ciernes que le hace mal al país"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reflexionó sobre el problema de discriminación a los inmigrantes, que -afirmó- afecta gravemente a la sociedad, por lo que enfatizó la necesidad de no estigmatizar a dicho grupo de la población.

En una entrevista con La Tercera publicada este sábado, el jefe comunal advirtió que "hay una xenofobia en ciernes que le hace muy mal al alma colectiva del país, (y) que no es generada por el inmigrante que llegó, que no tiene dónde estar, sino por las autoridades de la época que no tuvieron ningún control".

En esta línea, destacó los avances realizados en su comuna -que acoge a más de 112 mil extranjeros- para combatir el hacinamiento, los subarriendos abusivos y los problemas de xenofobia.

Aseveró además que "el Gobierno (de Sebastián Piñera) se hizo cargo de un problema (respecto al cual) todos se tapaban los ojos, y llegaban charters con inmigrantes que pasaban como turistas y, finalmente, las comunas pericentrales son las que tenemos el problema".

En tanto, ante los polémicos dichos del ministro de Salud, Emilio Santelices, por la supuesta responsabilidad de los extranjeros en el aumento del VIH, el alcalde expresó su desacuerdo y dijo que, como autoridad, se debe tener especial cuidado en las declaraciones de esta índole, más aun cuando existen otros factores como causantes del aumento de la enfermedad.

Alessandri también respaldó el trabajo de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en relación con el proyecto de Admisión Justa y su cuestionada gira por el país.