Arica: Más de 700 extranjeros asistieron al primer día del plan de regularización de migrantes

Desde las 22:00 horas del domingo comenzó a llegar el contingente de extranjeros residentes en Arica para ser parte, este lunes, de la primera jornada del plan extraordinario de regularización de migrantes.

Fueron más de 700 las personas que llegaron hasta la Gobernación Provincial, quienes en su mayoría arribaron sin saber cuál es el procedimiento a seguir.

Por tal motivo, los primeros en llegar recibieron uno de los 600 números para que puedan realizar el trámite durante toda esta semana, separados en 120 atenciones por día y en un proceso que se extenderá durante los próximos 90 días.

"Trabajo en el valle de Azapa, llegué a las cuatro de la mañana con mis hijos. Sólamente he venido a inscribirme pero no manejo mucha información. Es un trámite que nos dejará más tranquilo porque uno se preocupa de que los niños se enfermen y no puedan atenderlos", explicó la ciudadana boliviana, Rebeca Colque.

Por su parte, la gobernadora de Arica Mirtha Arancibia, señaló que, "la verdad es que hay mucha incertidumbre respecto a este proceso. Lo importante es que las personas hayan ingresado por pasos habilitados, tendrán 90 días para optar a la regularización. Para aquellos que lo hicieron por no habilitados, tendrán 30 días para realizar el proceso", selañó la gobernador de Arica, Mirtha Arancibia.

El llamado es a quienes viven en Arica para que eviten asistir a la oficina de la Gobernación durante esta semana si es que desean optar por la regularización extraordinaria, pues los cupos fueron entregados hoy. La recomendación es a acercarse a la oficina de Chile Atiende o bien llegar a la Gobernación el próximo lunes para recibir uno de los números de atención repartidos para la semana.