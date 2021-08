Cambio de tendencia: Este año han salido de Chile más extranjeros que los que han llegado

El flujo migratorio en nuestro país bajó y durante este año han salido 14 mil extranjeros de Chile, según datos del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta julio del 2021, ingresaron a Chile 401.798 extranjeros y salieron 415.932, es decir, hubo 14.134 personas que no volvieron más al país, esto con cifras oficiales y solo de pasos habilitados. Esto significa una gran disminución en el flujo migratorio, ya que -por ejemplo- en 2019 se quedaron 314.815 migrantes en el país, de acuerdo a lo consignado por El Mercurio.

"Por primera vez en muchísimos años tenemos un flujo negativo", explicó al matutino el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, quien atribuye esta situación a la pandemia y a que "la señal que había en Chile, de esta migración descontrolada, donde los migrantes entraban como turistas y buscaban suerte y que estaba muy validada, se desmitificó".

Por otro lado, también se debería a la implementación de visas consulares en comunidades como la haitiana y venezolana para que ingresen al país. Desde la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), su presidenta Patricia Rojas atribuye esta baja, además, al estallido social y también a que "con lo compleja que es la reunificación familiar acá, han buscado terceros países, donde es mucho más fácil".

En esta línea, plantea que "una política de visados consulares más flexibles, sin que sea de puertas abiertas, podría evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados y dejar de habilitar este mercado de trata de personas, en el entendido de que la reunificación familiar, primero, es un derecho y, segundo, es el norte de la mayoría de los venezolanos que residimos legalmente en el país".

Bellolio afirmó que cuando se normalicen los viajes y se levanten las restricciones como el cierre de fronteras, "un punto fundamental va a ser cómo se puede generar un proceso que sea expedito en materia de reunificación familiar" y que en la "pospandemia esa va a ser la prioridad".

El analista internacional Samuel Fernández explicó que esta baja en el flujo migratorio no es porque "Chile ya no sea atractivo, es que se ha regularizado", ya antes las leyes estaban desactualizadas, mientras que la doctora en Ciencias Políticas del Grupo de Estudios Migratorios UC, Olaya Grau, apuntó que la salida de migrantes es "una pésima señal" porque países como Haití y Venezuela viven situaciones complejas y nuestro país tiene un deber humanitario, agregando que "lo más probable es que el flujo va a volver a aumentar. Y sobre todo si siguen estas trabas administrativas, los pasos no habilitados van a volver a ser una alternativa".