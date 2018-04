Canciller confirmó que ya no se aplicará consulta sobre color de piel en trámites migratorios

El canciller Roberto Ampuero confirmó que la solicitud de color de piel en los trámites consulares no se seguirá aplicando, ya que con la tecnología actual no resulta necesario.

El titular de Relaciones Exteriores explicó que este tipo de formulario data desde 1977 y que alrededor de 2005 ó 2006 se digitalizó, no obstante, de ahora en adelante no se seguirá utilizando.

"Estuvimos indagando y entonces cambiamos esto, porque consideramos que no es necesario seguir haciéndolo. (...) Esto ya no se va a aplicar. Ese cuestionario, con esas preguntas, no van a estar presentes", dijo el ministro en conversación con Tele13 Radio.

El secretario de Estado detalló que esos datos se solicitaban cuando las fotografías aún eran en blanco y negro, pero dada la actual tecnología es innecesario seguir pidiendo esos datos.

Además, sostuvo que ya se emitió una circular el mismo miércoles sobre el tema.

"No despertemos susceptibilidades. Chile no es un país que se cierra, por el contrario, es abierto y, en ese sentido, saquemos ese elemento que puede ser interpretado por algunas personas como algo negativo", concluyó.