Canciller Van Klaveren: Ha habido dificultades para que Venezuela acepte nuevos vuelos con migrantes

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que han existido dificultades para poder enviar nuevos vuelos con migrantes expulsados hacia Venezuela, pero afirmó que el Gobierno está impulsando conversaciones bilaterales y también abogará por regionales para abordar el fenómeno que afecta a Sudamérica.

El Presidente Gabriel Boric, en su visita a Tarapacá la semana pasada, apuntó al país caribeño por no abrir el espacio aéreo para recibir a sus ciudadanos desde Chile. Tras ello, el canciller venezolano, Yván Gil, replicó que el Gobierno de Nicolás Maduro "no ha recibido solicitud de trabajo coordinado respecto a supuestas deportaciones", acción que "ha sido un clamor" en esas tierras.

"No quiero entrar a polémicas", dijo Van Klaveren en El Diario de Cooperativa, pero "puedo asegurar que ha habido más que contactos, reuniones, ha habido esfuerzos de acercamiento hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria".

En ese marco, "me quedo con las declaraciones del canciller de que está dispuesto a abrir un diálogo, eso puede representar un avance", subrayó.

De todos modos, aseguró que "hasta ahora ha habido dificultades para llegar a un acuerdo para que Venezuela acepte nuevos vuelos con migrantes, como se hicieron en tiempos previos", durante el Gobierno pasado de Sebastián Piñera, "pero lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a descomprimir la situación".

[📻] Canciller Van Klaveren: Ha habido esfuerzos de acercamiento hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria. Me quedo con las declaraciones del canciller de que está dispuesto a abrir un diálogo #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 20, 2023

"El tema migratorio es de enorme complejidad (...) Se requiere de cooperación a nivel regional y en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo (...) Estamos haciendo gestiones tanto con Bolivia como con Venezuela", sostuvo.

BOLIVIA NO ESTÁ OBLIGADO A RECIBIR MIGRANTES

En su paso por el norte, Boric también criticó una falta de cooperación de Bolivia, que "no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera".

El canciller chileno aclaró que "Bolivia no está obligado a recibir personas, no podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir a migrantes que no tienen documentos", por lo que "todo esto se tiene que alcanzar a través de la conversación y la cooperación".

Para ese fin, "a pesar de no tener relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, tenemos un contacto permanente y relaciones que históricamente han sido bastante normales", comentó.

ENFOQUE REGIONAL Y BILATERAL CONTRA EL TRÁFICO DE MIGRANTES

El jefe de la diplomacia reflexionó que "la migración no es necesariamente mala, en Chile ha habido un aporte importante de las comunidades migrantes a la economía", sin embargo, "lo que necesitamos es un flujo migratorio ordenado y regular, y con pleno respeto a los derechos humanos".

Allí aparece el problema del tráfico de migrantes, que "afecta no sólo a Chile, afecta a Bolivia, a Perú, a Ecuador y a Colombia, todos países que somos parte de una misma cadena, y para eso se requiere un enfoque regional, pero mientras se desarrolla, lo que toma tiempo, tenemos también que buscar acuerdos de carácter bilateral que permitan mitigar este problema".

Este 24 y 25 marzo se desarrollará en República Dominicana la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

En la instancia "vamos a aprovechar todos los espacios disponibles para poder reunirnos con todas nuestras contrapartes en torno al tema migratorio", adelantó Van Klaveren.

"No cabe esperar una fórmula mágica para resolver a corto plazo el problema, pero sí son espacios de diálogos que luego los técnicos van a tener que ir concretando a través de acuerdos específicos", concluyó.

[📻] Canciller: La migración no es necesariamente mala, en Chile ha habido un aporte importante de las comunidades migrantes. Lo que necesitamos es un flujo migratorio ordenado y regular #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 20, 2023

El canciller está citado para las 15:00 horas de este lunes a la comisión especial investigadora sobre la criminalidad en la Macrozona Norte, donde deberá exponer los avances en las conversaciones con países del continente para llevar a cabo las reconducciones de personas que ingresan a Chile de forma irregular.