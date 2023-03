Chile avanzó la voluntad de Bolivia de realizar patrullajes conjuntos en la frontera norte

El Presidente Gabriel Boric comunicó que con su homólogo de Bolivia, Luis Arce, con quien mantuvo sendas reuniones ayer y hoy en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, avanzaron en la voluntad de establecer eventualmente patrullajes fronterizos conjuntos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta desde hace años a la zona norte de Chile.

En un punto de prensa, a modo de balance tras su participación en el foro en República Dominicana, resaltó que "hemos tenido buenas y promisorias jornadas de trabajo", y que Chile puso "la centralidad de nuestras intervenciones y conversaciones" en el tema migratorio y la necesidad de abordarla de manera conjunta en la región.

En ese marco, contó que dialogó con Arce tanto ayer, en la inauguración de la Cumbre, como hoy: "Avanzamos sustantivamente. Y en particular conversamos la disposición de tener un trabajo conjunto entre los países de origen, de tránsito y de destino de la crisis migratoria".

"Además conversamos la posibilidad de realizar patrullajes conjuntos en la frontera norte, lo que se va a tratar más en detalle a nivel de cancilleres, y para eso trabajará nuestra Cancillería que es profesional, para poder concretar estas declaraciones de buena voluntad", destacó Boric.

Durante la semana había surgido una nueva controversia pues el propio Arce supeditó el trabajo sobre la migración irregular desde Bolivia a Chile a una negociación por el mar. Sin embargo, en las reuniones "no puso condiciones para esto", aclaró hoy el mandatario chileno.

Asimismo, recalcó que es un "tema puntual, donde tenemos una diferencia irreductible, porque Chile no negocia su soberanía". Y más allá de aquello, "no me cabe duda de que con Bolivia tenemos muchos otros puntos en común en el que avanzar: profundización cultural intercambio comercial, la producción de minerales importantes para el mundo", subrayó.

"Pudimos establecer puntos de inicio para trabajar sobre la migración irregular en la frontera norte, entre otros temas importantes en la agenda bilateral", reforzó Boric, que auguró una "relación auspiciosa".

La semana pasada Boric acusó a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera, como también apuntó a Venezuela de no abrir el espacio aéreo para los mismos fines. Ambos países negaron la existencia de acuerdos o solicitudes de trabajo coordinador para ello, tras lo cual el mandatario chileno pidió "esfuerzo de diálogo".

CANCILLER ENCONTRÓ "ESPACIO DE COOPERACIÓN" CON VENEZUELA Y BOLIVIA

La Cumbre fue la oportunidad para que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, conversara con su par venezonalo, Yván Gil, y boliviano, Rogelio Mayta. Sendos encuentros que tenían como fin "reforzar el trabajo bilateral y comenzar a dar solución al tránsito irregular que cruza nuestras fronteras", insistió Boric.

A su turno en la conferencia de prensa, Van Klaveren resaltó que en el diálogo con Gil "encontramos un espacio abierto a la cooperación".

"Obviamente estamos frente a un problema muy complejo y difícil, que tiene una serie de ramificaciones de carácter humanitario. El Gobierno de Venezuela nos expresó la disposición a establecer canales de diálogo y de cooperación, que para nosotros son tremendamente importantes", continuó.

Respecto a la conversación con Mayta, "encontramos una muy buena disposición a tratar este tema", relevó también el canciller chileno: "La agenda con Bolivia es muy rica, pero hay una disposición por parte de Bolivia a establecer una cooperación con nuestro país para poder enfrentar conjuntamente este tema, y también con otros países de paso afectados por este fenómeno".

Enfatizó también que "no hay ninguna condición impuesta para mantener ese diálogo".

Boric también tuvo bilaterales con los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Argentina, Alberto Fernández -a quien invitó a conmemorar juntos el Abrazo de Maipú el próximo 5 de abril-; de España; Pedro Sánchez, y el anfitrión, el dominicano Luis Abinader.