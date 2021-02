Delgado anuncia visita a frontera norte por endurecimiento de la crisis migratoria

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que en los próximos días viajará a la frontera norte para adoptar "medidas adicionales" frente a la oleada de migrantes que han entrado irregularmente a Chile durante los últimos días, y que han provocado un "colapso" en la comuna de Colchane (Región de Tarapacá).

Delgado destacó el martes la toma de razón, por Contraloría -el lunes-, de un decreto que faculta la "colaboración activa" de personal de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo: "En general, eso lo hace Carabineros, la PDI también, y partir de este decreto se puede hacer un trabajo en conjunto", explicó.

El secretario de Estado señaló que, gracias al "inicio de este nuevo trabajo, van a poder tener las fronteras el apoyo multidisciplinario no solamente de las policías, sino que también de personal del Ejército".

"En los próximos días voy a visitar la zona para tomar algunas medidas adicionales", añadió el ministro, que advirtió a "las personas que quieran ingresar a Chile -sobre todo, muchas veces, las bandas delictuales que hacen tráfico de migrantes o incluso algunas empresas que promocionan viajes a Chile-, que a partir del (referido) Decreto 265 y a partir de la promulgación de la Ley Migratoria, no va a ser tan fácil cumplir con ese objetivo".

Según informaba en la víspera la Gobernación del Tamarugal, unos 1.600 migrantes se encuentran "varados" en este momento en Colchane. En este contexto, se realizó un traslado de 500 a residencias sanitarias en la ciudad de Iquique.

El alcalde de Colchane, Javier García (RN), no está conforme y exigió la renuncia de intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), quien actualmente se encuentra de vacaciones.

SENADORA UDI: "HABRÁ VUELOS MENSUALES PARA EXPULSAR A EXTRANJEROS"

Luz Ebensperger, senadora UDI por Tarapacá, dijo al portal Ex-Ante que conversó con Delgado la noche del lunes y éste le confirmó que "viajará la próxima semana y está programado que hayan vuelos, uno al mes, para sacar a extranjeros de la Región (de Tarapacá)".

"El primero (de los vuelos de expulsión) coincidiría con la visita del ministro, la próxima semana (...) Con el ministro Delgado hemos hablado varias veces del tema, la última vez fue el lunes en la noche y lo de los aviones me lo comprometió hace un par de semanas en el Senado, y (...) me lo confirmó junto con confirmarme su visita a la zona. Se trata de un vuelo mensual para expulsar a extranjeros", dijo la ex intendenta.

LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS

La directora del Servicio Jesuita Migrante en Antofagasta, Lizza Aravena, señaló que ha "aumentado la cantidad de personas que están ingresando, pero tienen una característica bien particular. Hoy día, el 51% de las personas que están ingresando a Chile son profesionales e ingresaron por pasos no habilitados, una situación que no se daba antes".

"La situación es tan insostenible por los conflictos políticos y económicos que tiene Venezuela, que hasta los que tenían una mejor situación y mejores herramientas, medianamente manejando su situación, hoy día se ven expuestos a tener que decir 'me voy, no hay nada más que hacer", agregó.