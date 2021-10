Diputados interpelarán al ministro Rodrigo Delgado por crisis migratoria en el norte

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles interpelar al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, en una instancia que se llevará a cabo el lunes 25 de octubre a las 17:00 horas.

En un primer intento esta mañana, la solicitud -formulada reglamentariamente por 55 legisladores- había sido rechazada (ver votación), pero durante la tarde, previo a una sesión especial para abordar el tema, finalmente fue visada la petición para interrogar al secretario de Estado, con 66 votos a favor, 40 en contra y una abstención.

"Si en algo puede servir esta interpelación es que el Gobierno tome acción. Transformar este instrumento, como se ha hecho en el pasado, en una pelea entre oposición y Gobierno, no tengo ningún interés en eso. Mi único interés es que se tomen acciones concretas en contra el abandono que ha tenido el norte de Chile de manera crónica y que en este momento de crisis migratoria y humanitaria se expresa de manera muy nítida; contra el abandono del Estado central hacia territorios que hoy no tienen la capacidad por si mismos de enfrentar lo que significa esta ola migratoria", dijo el diputado liberal Vlado Mirosevic, impulsor de la interpelación.

"Sobre las causas de la ola migratoria, es bastante evidente: se trata de un problema continental que nos sobrepasa por completo", añadió el legislador por Arica y Parinacota.

Delgado, que participó hoy de la sesión, se dijo disponible para responder las preguntas, pero pidió que el cuestionario no se enfoque sólo en lo que ocurre en la Región de Tarapacá, principalmente las comunas de Colchane e Iquique, sino que en la situación a lo largo del país.

"(Cuando era alcalde de Estación Central) vi cuando llegaban, lamentablemente, el año 2017 o 2016, cientos o miles de ciudadanos haitianos y lo dije, está en la prensa, 'están llegando aviones, están llegando charters'. Lo dijimos: ciudadanos haitianos que llegaban con el ticket en la maleta, recién llegados a Chile, y llegaban a hablar con la encargada de la Oficina de Asuntos Migrantes de la Municipalidad y le decían: 'Me mandaron a hablar con usted, me dijeron que usted me iba a dar una casa, un trabajo, una serie de cosas'.... Engañados, absolutamente engañados", sostuvo Delgado.

⭕️ Se aprueba solicitud de interpelación al Ministro del Interior, @RodrigoDelgadoM, por materias relativas a la crisis migratoria del norte de Chile.



La sesión se realizará el lunes 25 de octubre a las 17 horas. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 6, 2021

Posteriormente, en la sesión especial los diputados votaron cuatro proyectos de resolución relativos a la materia.

Dos de ellos fueron aprobados: el que solicita al Presidente Sebastián Piñera "adherir y firmar el Pacto Mundial para la Migración segura, Ordenada y Regular, adoptado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, en 2018", que su Gobierno no suscribió (revisar proyecto); y otro que -proponiendo medidas- insta a "implementar, con urgencia, una estrategia humanitaria y de seguridad humana" para enfrentar la crisis (ver documento).

En tanto, los otros dos fueron rechazados. Se trata de aquellos que proponían manifestar "preocupación por el desorden migratorio y el ingreso clandestino de miles de migrantes", llamando a agilizar la discusión de leyes al respecto; y pedir el despliegue de las Fuerzas Armadas y de las policías en la frontera para "evitar el ingreso diario e irregular de migrantes por pasos fronterizos no autorizados".