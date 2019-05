Funcionario de Cancillería y ex alcalde detenidos en mayor red de tráfico de migrantes

La Policía de Investigaciones detuvo a 10 personas, entre ellas un ex alcalde de Los Andes y un actual funcionario de Cancillería, acusados de participar en la que consideran la mayor red de tráfico de migrantes detectada en Chile.

Según detalló la PDI, los detenidos son acusados de realizar gestiones ilícitas para traer irregularmente a ciudadanos chinos al país, gestionando cartas de invitación para extranjeros falsas.

La investigación detalla que 381 ciudadanos chinos fueron traídos a Chile, de los cuales 178 se trasladaron a Argentina.

Entre los detenidos se encuentran Álex Brito, actual funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Álex Trigo, ex gobernador de Choapa en la Región de Coquimbo; y Mauricio Navarro, ex alcalde de Los Andes y ex fiscal.

El modus operandi

Tras seis meses de investigación, la PDI logró desarticular esta red que traía migrantes a Chile mediante el pago de cinco mil dólares por persona.

Según la indagatoria, el modus operandi de la banda era gestionar Cartas de Invitación para Extranjeros "ideológicamente falsas", para que los migrantes pudieran obtener la visa de turismo para ingresar a Chile argumentando que se trataban de empresarios chinos que viajaban por asuntos de negocios.

Para asegurar la aprobación de las visas, los involucrados solicitaban, en muchos casos a "modo de favor", que fueran confeccionadas por autoridades de diferentes zonas del país.

Actualmente 110 migrantes traídos por la banda de ellos tienen visa de residentes, 33 están en el proceso de tramitación y otros 60 se encuentran en el país en situación irregular con paradero desconocido.