Gobierno descarta que en la frontera con Perú exista un escenario migratorio crítico

Los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Ramos y Rafael Collado, respectivamente, se desplazaron al Complejo Fronterizo de Chacalluta luego del estado de emergencia que declaró Perú a fin de evitar que migrantes ingresaran a su territorio desde Chile.

La autoridades observaron directamente el funcionamiento del paso y evaluaron posibles efectos del anuncio peruano. Sin embargo, descartaron que exista un escenario crítico migratorio en la frontera.

"Estamos viendo un proceso de cambio de estatus al otro lado de la frontera de nuestro país hermano del Perú que nos obliga a anticipar cualquier tipo de escenario, pero la verdad sea dicha: los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares", dijo Ramos.

Con ese diagnóstico, el subsecretario del Interior subrayó que el Gobierno está actuando preventivamente ante cualquier ajuste que derive del nuevo régimen de control en Perú.

Desdramatizan aparición de filas de migrantes: Ocurre "en cualquier paso de cualquier país"

Ramos también abordó la inquietud pública generada por las filas de migrantes en distintos pasos internacionales, descartando que se trate de un hecho excepcional o vinculado exclusivamente a la situación actual.

"Yo a esto no le quiero quitar ningún tipo de preocupación. Creo que todos los ciudadanos cuando ven por televisión algún tipo de fila o grupo humano en una frontera -y la manera en que le relatamos eso- probablemente le pueda producir una alarma a la ciudadanía en su conjunto", reconoció la autoridad.

Sin embargo, "esa escena la podría obtener en cualquier paso fronterizo de cualquier país. Siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país", añadió.

Desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán con el monitoreo permanente del comportamiento en la frontera norte, especialmente mientras se implementan las medidas dispuestas por Perú, para anticipar cualquier impacto.