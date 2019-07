Gobierno: Los venezolanos no vienen con intención de turismo, parten mintiendo en la frontera

El jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Bellolio, manifestó en conversación con El Diario de Cooperativa que "los ciudadanos venezolanos que vienen a Chile no vienen con intención de turismo" al comentar los problemas que enfrentan cientos de migrantes en el paso fronterizo Chacalluta.

A juicio de la autoridad de Gobierno, la situación comenzó a normalizarse a contar de la tarde del viernes y esas personas ya están bajo la protección de Perú, en contraposición a lo expresado por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.

Bellolio remarcó que "como han dicho algunas autoridades, si hay alguien que dice que un venezolano corre riesgo de violación de sus derechos o persecución política en el Perú, nosotros creemos que es una aseveración bastante grave y nos gustaría tener más información sobre el tema".

El representante del Ejecutivo añadió que "estas son personas que están en el Perú, no hicieron ingreso efectivo a Chile, por lo tanto, estaban bajo la protección del Perú. Decir que estas personas hubieran sido retornadas a Venezuela por no haber podido conseguir la visa de turismo para entrar a Chile es simplemente falso".

El funcionario de Gobierno enfatizó que "se exige el pasaporte o el salvoconducto. Como se puede revisar en la ley, todas las visas que se entregan en Chile, por ejemplo, la renovación de la visa o la permanencia definitiva, necesitan tener un pasaporte vigente. Lo que nosotros hicimos, en el convenio marco del Grupo de Lima, es que se adecuo o se aceptó pasaportes hasta dos años vencidos".

El jefe de Migración y Extranjería explicó que "un ciudadano que viene a Chile, incluso cuando dice que viene con ánimo de turismo, si quiere regularizar su situación, si quiere tener un carnet de identidad, si quiere integrarse en el país, necesita un pasaporte".

Bellolio apuntó que "estas personas, legítimamente, intentaron entrar como turistas a Chile. El problema es que o no tenían su documentación o no demostraron el interés de turismo. Nosotros sabemos que los ciudadanos venezolanos que vienen a Chile no vienen con intención de turismo, entonces, cuando se presentan en fronteras automáticamente parten mintiendo al oficial de frontera".

"En Chile siempre se ha pedido que si una persona quiere entrar como residente o quiere establecerse como residente en el país necesita un pasaporte. (...) (Los venezolanos) pueden pedir la visa de responsabilidad democrática en el consulado, pero no nos digan que son turistas, si no lo son. Si vienen sin pasaporte, sin documentos, van a quedar con muchas dificultades de insertarse en el país", resaltó el representante del Ministerio del Interior.

Finalmente, el jefe de Extranjería y Migración cuestionó que "para qué vamos a recibir a estas personas que dicen ser turistas, ¿para qué se queden botadas en la calle por un año? Hay que ser responsables y consecuentes. Las autoridades, cuando incentivan el engaño, cuando incentivan el 'entre no más, después vemos lo que pasa o lo que hacemos', se genera esta irregularidad y se generan abusos".