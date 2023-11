Gobierno prevé que vuelo de expulsión a Venezuela suspendido se retome la próxima semana

Desde el Gobierno explicaron que el vuelo ocupado por ciudadanos venezolanos que fueron expulsados desde nuestro país no pudo aterrizar en el país caribeño porque el aeropuerto no contaba con "capacidad operativa", por lo que se espera que se retome la próxima semana.

En primera instancia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había asegurado que el gobierno venezolano se había negado a este vuelo. Sin embargo, posteriormente, el director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, precisó que la decisión se debió a aspectos técnicos relativos a autorizaciones desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela.

En esta línea, esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que "esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar", sino que "pidió reprogramar el vuelo, o sea que se cambiara la fecha, porque en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar".

"Particularmente porque Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos desde EEUU a Venezuela, por lo tanto, el vuelo está siendo reprogramado", añadió.

Asimismo, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, fue citada por la ministra Tohá al Palacio de La Moneda para abordar esta situación.

AHORA: Ministra Tohá cita a la Subsecretaria de RREE, Gloria de la Fuente, para abordar la relación bilateral con Venezuela. @Cooperativa pic.twitter.com/S6r5erWsmy — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) November 24, 2023

De la Fuente informó que se tomó contacto la Cancillería venezolana para poder transmitirle la urgencia del Gobierno para que se avance en este proceso y evitar situaciones como la de este vuelo que no fue autorizado.

"Producto de un problema con la autoridad aeronáutica allá, nuestro país hizo todos los trámites que correspondía hacer para poder responder a la necesidad de tener que mandar finalmente y realizar estas expulsiones se produjo allá. Por lo tanto, hecha esta conversación con el canciller venezolano, entendemos que debiéramos a partir ojalá de la próxima semana tener ya claridad respecto a los vuelos, porque esto requiere una serie de trámites que en el fondo es preciso enfrentar", puntualizó.

Asimismo, la subsecretaria remarcó que "no hay una contradicción" en lo sucedido, sino que "lo que hay, entendemos nosotros, es la voluntad del gobierno venezolano de hacerse cargo de estas expulsiones, así se ha expresado. Creo que lo bueno es que ha habido un diálogo en esta materia".

"Esperamos entonces a partir de la próxima semana es que, dado que se canceló el vuelo el día de hoy, es que a partir de la próxima semana efectivamente tengamos la posibilidad que se resuelva, ya sean conflictos asociados al aterrizado de los vuelos, el atochamiento eventual que puede haber en el aeropuerto o con las autoridades y los permisos pertinentes en ese país", cerró.