Habló la niña haitiana que se viralizó con conmovedora canción de Camila Gallardo

Vedala Vilmond, de 13 años, alcanzó la fama en internet gracias a una emotiva interpretación de "Abrázame", el hit de Camila Gallardo, en una actividad de la Teletón en La Serena.

La niña haitiana sorprendió en redes sociales y hasta hoy se emociona con su éxito, según confesó a LUN.

La joven relató que estaba con su papá caminando por la zona, cuando le propuso subir al escenario y, pese a estar nerviosa, aceptó.



"La gente me decía 'otra, otra' y no me podía ir y dejarlos solos. Estaba muy emocionada y contenta de ver a tanata gente aplaudiendo y de que me recibieran con tanto amor y cariño. Agradezco a Dios por tener este don", dijo al diario.

La niña reveló que eligió esa canción "porque está dedicada a la gente, habla de que no hay diferencia entre nosotros, que somos iguales".