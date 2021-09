Juzgado de Familia recibió 80 causas de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular en Iquique

La magistrada María Olga Troncoso del Juzgado de Familia en Iquique actualizó la cifra de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en situación irregular en Plaza Brasil y aseguró que hasta septiembre han recibido 80 causas.

En conversación con Cooperativa, la jueza detalló que las primeras causas de NNA migrantes se conocieron hace aproximadamente un año. En un comienzo recibieron medidas de protección en favor de casi 30 niños y el 23 de septiembre "Carabineros interpuso 27 causas más. En total, por Plaza Brasil, el Tribunal de Familia conoció 80 causas. Es decir de 80 niños en situación de calle".

Además enfatizó en que han recibido 4.000 causas por medidas de protección, de los cuales 45 adolescentes, en su mayoría venezolanos, han ingresado al país sin acompañamiento de adultos, los cuales fueron detectados por funcionarios de Carabineros. Esto podría significar que hayan más casos de NNA sin sus padres. "Ciertamente deben haber más pero no los hemos conocido porque no se han judicializado los casos (...) esto no quiere decir que no hayan menores de 15 años en situación de calle", estimó.

Consultada sobre la preocupación de los documentos de identidad de los niños y niñas, debido a que Venezuela establece que la partida de nacimiento es el instrumento público para ellos hasta los nueve años, la magistrada señaló que "no está claro cuántos podrían haber ingresado sin documentación".

La jueza también calificó como una "situación de abandono total" sobre la crisis migratoria en la región. Además acusó la inexistencia de medidas de alojamiento, señalando que "el punto crítico ha sido siempre el alojamiento temporal". "No hay respuestas sobre la reubicación, las personas que estaban en Plaza Brasil están dispersos en las calles y ni siquiera nosotros tenemos una respuesta efectiva", afirmó.