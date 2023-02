Migraciones admite "rezago histórico": Hay solicitudes con hasta seis años de retraso

"Tengo seis años de residencia en Chile. Ingresé por un paso habilitado, trabajo en el consultorio de Buin y no puedo tener mis documentos medianamente normalizados", reclamó en Cooperativa una ciudadana extranjera que esperaba afuera de una oficina del Servicio Nacional de Migraciones.

Se trata de un caso que se suma al de cientos de miles de personas que integran la lista de espera inédita de trámites aún sin resolver por parte del organismo.

Según el Servicio, en 2019 se otorgaron más de 88 mil residencias definitivas a extranjeros que cumplían los requisitos de la residencia de temporal vigente por al menos 24 meses; una cifra que durante la pandemia bajó a 74 mil en 2020 y a solo 20.900 en 2021. En 2022 hubo un repunte, a 93.980, pero todavía lejos de atender todas las solicitudes.

La estimación es que a diciembre del 2022 había cerca de 66.000 trámites de residencia temporal y 305.000 de definitivas pendientes por resolver.

Desde el organismo apuntan a los procesos de regularización extraordinaria de 2018 y 2021 -promovidos ante el aumento del flujo migrante-, que buscaban entregar residencias temporales y desencaderon solicitudes masivas.

"Nosotros tenemos ya cuatro años desde que iniciamos el trámite para mi hija. Se está solicitando la visa temporaria, me dijeron que hiciera el reclamo, lo hice, pero desapareció el reclamo y nadie me responde. Ella estudió, (pero) no puede recibir el título porque no tiene RUT", relató otra mujer extranjera.

Una situación parecida a la que contó un hombre extranjero afuera de la misma oficina: "Vinimos a dejar los documentos y ahora parece que no existe ninguna solicitud de visa. Hace tiempo ingresé la solicitud y no la han contestado, desde el 2020".

"REZAGO HISTÓRICO"

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, aseguró que "estamos implementando un programa especial para resolver este rezago histórico, que implica una inversión de casi mil millones de pesos para el 2023".

Los recursos "van a estar destinados principalmente a aumentar las capacidades de personas y analistas, y al mismo tiempo estamos desarrollando una nueva tecnología, que es el Registro Nacional de Extranjeros, que va a permitir simplificar las plataformas de análisis y de ingreso de solicitudes", resaltó.

"Entendemos que hay lista de espera histórica y valoramos el anuncio de mecanismos para acelerar los procesos", destacó Valezka Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

"Sin embargo -advirtió-, hemos venido insistiendo majaderamente en la necesidad de mejorar los procesos de regularización, porque estamos convencidos de que es el gran paso para ordenar el flujo migratorio actual. Además, seguimos siendo enfáticos en señalar que hace falta la política nacional de migraciones, anuncio al que el Gobierno aún no ha dado cumplimiento. Y también de que el servicio tenga los recursos para instalarse como corresponde".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2021 había más de un millón 482 mil extranjeros en Chile.