Ministra Tohá espera que este verano personal de las FFAA se una a control de zonas fronterizas

La ministra del Interior, Carolina Tohá, espera que a partir de este mismo verano personal de las Fuerzas Armadas pueda colaborar en el control de zonas fronterizas para evitar el ingreso de migrantes irregulares al país.

Tohá realizó estas declaraciones en la jornada previa de que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados vea, en su segundo trámite constitucional, el proyecto de infraesutrcutura crítica.

"Lo que le pediría es que me dejen pasar esta semana para ver que vamos a hacer con el compromiso transversal. Si no lo tenemos, nosotros todo lo que está en el compromiso transversal lo vamos a hacer igual, sin acuerdo, pero no va a tener la misma fuerza", dijo la ministra.

Tohá recalcó que "en estos días estamos recuperando estas conversaciones y si no lo cerramos con compromiso lo vamos a cerrar con voluntad del Ejecutivo".

"El Ejecutivo está trabajando en paralelo a esta última fase de tramitación de infraestructura crítica, lo que va a ser el decreto con fuerza de ley para aplicarlo, porque queremos hacerlo durante el verano, nuestra idea es que en febrero esto podamos ya ejecutarlo", puntualizó.

La ministra confirmó que se han ordenado más de 20 mil reconducciones a extranjeros irregulares, pero que solamente se han concretado un poco más de mil, ya que Bolivia no acepta el ingreso de quienes no sean ciudadanos.

Para evitar este problema, el gobierno está buscando un acuerdo, como la posibilidad de implementar una residencia binacional, que permita a ciudadanos que se desplazan entre ambos países de forma regular acceder a un estatus especial, facilitando los controles fronterizos.