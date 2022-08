Monsalve: "En Chile hay 120 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados cuyas identidades desconocemos"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), afirmó este viernes que en Chile hay al menos 120 mil personas extranjeras de las cuales el Estado no maneja "nombre, rostro ni huella"; situación que afecta de modo directo al objetivo de brindar mayor seguridad ciudadana y combatir al crimen organizado.

De visita en la Región del Biobío, la autoridad explicó que los masivos ingresos clandestinos, principalmente en el norte, dificultan establecer si un determinado inmigrante en situación irregular en Chile tiene o no antecedentes penales; y en el caso de tenerlos o de cometer nuevos delitos, poder perseguirlo, condenarlo o expulsarlo.

"Hay que tener la identidad de la persona, y en el caso de Chile, hay 120 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados cuyas identidades no conocemos: no tenemos su rostro, no tenemos su huella, no tenemos su nombre, no tenemos sus antecedentes", reconoció Monsalve.

"Para saber los antecedentes penales hay que tener colaboración del país de origen, y en el caso de Venezuela (principal fuente actual de la inmigración ilegal) esa colaboración es difícil". Dado ello, "sólo podemos cruzar los datos con Interpol, pero no todos los delitos que se cometen en un país están en los registros de Interpol", explicó la autoridad.

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA A FIN DE AÑO

Es ante esta situación, recordó el subsecretario, que "el Presidente Gabriel Boric, en su visita a Arica (de fines de junio), anunció el destino de 2.600 millones de pesos para implementar un sistema de identificación biométrica de migrantes".

"El Ministerio del Interior con la Policía de Investigaciones y la Organización Internacional de Migrantes están trabajando para que, de aquí a noviembre o diciembre, podamos implementar la identificación biométrica de los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados. Eso implica que vamos a tener por primera vez un rostro, una huella y un nombre, que nos permita identificar y tomar decisiones respecto de esa persona y hacer más fácil identificar a aquéllos que tienen antecedentes penales", destacó.

"NO TRANSFORMEMOS AL TREN DE ARAGUA EN UN MITO"

Tras participar en el encuentro de "Agenda de Seguridad en Biobío", realizado en el Centro de Eventos Sur Activo de Hualpén, Monsalve también formuló un llamado a "no construir un mito" en torno al cartel criminal venezolano Tren de Aragua, pese a que se ha constatado su presencia en varias ciudades a lo largo de Chile.

"El primer llamado a todos los actores es a que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. En el caso de las extorsiones telefónicas que se están haciendo en la Región del Biobío -que constituyen un delito que se va a perseguir- se utiliza el nombre del Tren de Aragua, (puesto) que todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y, por lo tanto, hoy día cualquier delincuente en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua", apuntó.

"¿Dónde están los integrantes del Tren de Aragua en Chile? En la cárcel: hay 10 personas procesadas en Tarapacá por ser parte y están en la cárcel, y hay 29 personas procesadas en la Región de Arica que están en la cárcel. Por lo tanto, aquí no hay mitos ni instituciones criminales que puedan estar al margen de la ley. Les pido no dejarse llevar por la construcción de mitos", enfatizó.

Ante una consulta periodística por mayor claridad, Monsalve remarcó: "No he dicho que (los carteles criminales en Chile) son un mito, he dicho que no los constituyamos en un mito donde cada delincuente en Chile, de Arica a Punta Arenas, ahora se atribuye ser parte del Tren de Aragua como si eso le diera estatus o si eso permitiera hacer más eficaz la comisión de un delito... No he dicho que sean un mito, he dicho no los transformemos en un mito", cerró el ex diputado socialista.