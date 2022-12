Monsalve: Las condiciones en que las FFAA y Carabineros controlan la frontera son de absoluta precariedad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), puso sobre la mesa las "precarias" condiciones bajo las cuales el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros deben realizar el control de las fronteras del país, sobre todo en el norte ante el constante ingreso irregular de migrantes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, aseguró que "la situación en la cual se hace el control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros es de absoluta y extraordinaria precariedad, una condición inaceptable para nuestro país".

Recalcó que "esas condiciones estaban antes de que llegara este Gobierno", pero resaltó que "el Gobierno va a cambiarlas, ha tomado la decisión de cambiar de manera sustancial las condiciones de habitabilidad en las cuales los funcionarios realizan el control fronterizo".

Para ello, Monsalve afirmó que está impulsando un "trabajo con el Comando Conjunto Norte de las FF. AA.", en tanto que también buscará reforzar la tecnología con la que cuenta el personal fronterizo ya que, "salvo en el Hito 1 (límite entre Chile y Perú), no existen cámaras térmicas".

En la materia, pese a la cual el Ejecutivo volvió a descartar un estado de excepción para la zona, el subsecretario expuso que "hay dos objetivos que parecen urgentes, y creo que esa urgencia la comparte todo Chile: primero, dotar a la frontera de mayor control y seguridad".

"En la frontera norte son cerca de 1.000 kilómetros, hay ocho pasos habilitados y se estima que hay 210 pasos no habilitados. Y el ingreso irregular que permite que haya organizaciones que se dediquen a hacer de esto un negocio", continuó.

"Y el segundo, que en las regiones del norte, y algunas ciudades como Alto Hospicio, Iquique, Arica, las tasas de homicidios duplican y en algunas casos triplican la media nacional. Y por tanto una segunda prioridad es hacerse cargo de las condiciones de seguridad", agregó.

SITUACION MIGRATORIA "NO HA MEJORADO NI EMPEORADO"

Monsalve detalló que "las personas detectadas in fraganti cruzando irregularmente la frontera, que es un dato que entrega Carabineros, a la primera semana de diciembre iba en 24 mil personas"; en tanto, "otro dato, que entrega la PDI, sobre las autodenuncias por ingreso irregular, iban en 51 mil, y hay que recordar que el 2021 terminó en 56 mil".

En ese marco, concluyó que "uno podría decir que la situación migratoria, desde el punto de vista de los números, no tiene un cambio sustancial, ni para mejorar o empeorar".

Con todo, relevó que la Cancillería chilena está realizando "gestiones con Bolivia para permitir la reconducción de los ingresos irregulares en la Región de Tarapacá", una medida que "constituye un elemento central para detener el flujo migratorio en el norte"; y, por otro lado, "estamos trabajando intensamente para una segunda medida: identificar biométricamente a quienes han ingresado de manera irregular, hay recursos y de aquí a marzo lo vamos a tener".

PARO DE FISCALES "NO ES ACEPTABLE"

En otro asunto que le compete al Gobierno, Monsalve deploró el paro de la Asociación de Fiscales, que se moviliza contra el reajuste salarial al sector público, que acusan que los discrimina.

El segundo al mando de Interior opinó que "la discusión respecto al salario de los fiscales no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive" ante la crisis de seguridad. "Que los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal no corresponde, no es aceptable y lo lamento mucho", fustigó.

Además, recordó que "hace menos de dos semanas, en el término de la discusión de la Ley de Presupuesto, se llegó a un acuerdo formal entre Gobierno y Congreso: que una vez nombrada o nombrado el fiscal nacional, el Gobierno va a ingresar un proyecto para fortalecer el Ministerio Público".