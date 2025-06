Polémica por idea de diputado Ind-PPD para echar a venezolanos: "Agarraría un barco y los mando de vuelta"

La reciente propuesta del diputado independiente Jaime Araya, integrante de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD), de utilizar barcos para la expulsión de migrantes venezolanos generó debate y diversas críticas en El Primer Café en Cooperativa.

"No tengo ningún problema en decirlo: agarraría un barco, los echo a todos arriba y los mando de vuelta a Venezuela, y ni siquiera me enredaría si se puede humanitariamente o no, porque creo que han dañado tanto la calidad de vida de las regiones del norte que nosotros tenemos que tomar decisiones de esa naturaleza", planteó el parlamentario por Antofagasta en el programa "32 minutos".

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió críticamente a la idea del legislador, calificándola de "inviable", aunque dijo que puede "empatizar" con el "hastío" que puede llevar a plantear este tipo de soluciones en regiones como Antofagasta, que enfrentan una compleja crisis migratoria.

El dirigente arguyó que cualquier proceso de expulsión requiere la disposición del país de origen para recibir a sus ciudadanos, una condición que no se cumple con Venezuela dada la ausencia de relaciones diplomáticas.

Quintana subrayó que la única medida concreta en materia de reconducción de migrantes es el convenio reciente entre Chile y Bolivia, que permite el retorno por vía terrestre.

El senador advirtió que "por el mar no va a ser recibida (la reconducción), lamentablemente", aludiendo a la imposibilidad de llevar a cabo expulsiones marítimas sin la cooperación de Venezuela.

Además, Quintana reprochó lo que percibe como una incoherencia en algunos sectores de derecha, que por un lado abogan por la expulsión de migrantes, sin distinguir entre trabajadores y delincuentes, y por otro, son "muy partidarios de otorgar el voto a los extranjeros", en un contexto donde el padrón electoral migrante podría tener una inclinación hacia la extrema derecha.

Couble (FA) califica de "brutal" y "populista" propuesta de Araya

Por su parte, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, cuestionó duramente la propuesta de Araya, tachándola de "brutal" e "irrealizable".

El dirigente del partido del Presidente Gabriel Boric reconoció la frustración en zonas como Antofagasta, que el diputado independiente-PPD representa, pero dijo que los parlamentarios están llamados a dar soluciones reales y no a lanzar propuestas "al voleo" que solo buscan "capitalizar" la indignación.

Para Couble, esta actitud es un "populismo" que daña el sistema político, donde los representantes "tratan de simplemente representar una indignación" sin ofrecer salidas concretas.

El representante del FA fue más allá, señalando que la idea de "mandar a todos en un barco" sin considerar las razones humanitarias y "sin distinguir" entre personas, solo por su nacionalidad, "raya en la xenofobia y el racismo", y manifestó que "es un discurso que de la izquierda no podemos permitir".

Krauss (DC): "No subiría a nadie a un barco"

En la misma línea, Alejandra Krauss, secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), expresó su total desacuerdo con esta medida, declarando tajantemente: "No subiría a nadie a un barco, eso lo tengo clarísimo".

Su postura se fundamenta en la necesidad de que los procesos de expulsión se realicen conforme a la legislación vigente y con las debidas garantías, priorizando la persecución y sanción del crimen organizado dentro del país.

La exministra planteó que el verdadero desafío para el próximo Gobierno radica en fortalecer las relaciones diplomáticas y establecer convenios con los países de origen de los migrantes, para permitir, de manera efectiva, la expulsión de aquellos en situación irregular o que hayan cometido delitos.

Krauss también descartó otras soluciones extremas, como el establecimiento de convenios con países como El Salvador para el traslado de reclusos, indicando que no le parece viable ni aceptable "pagar millones de dólares para que eso ocurra".

Santa Cruz (Evópoli) discrepa de la forma de Araya, pero comparte el "sentir"

Desde la derecha, en tanto, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, manifestó su desacuerdo con "la forma" en que Araya planteó la idea de usar barcos para expulsar a migrantes venezolanos, pero sí compartió el "sentir" detrás de la propuesta.

Para el timonel, es imperativo que Chile explore "todos los mecanismos posibles para que esas personas que están irregularmente en Chile no lo estén", haciendo una distinción entre migrantes irregulares y aquellos que han cometido delitos.

Santa Cruz se mostró optimista respecto a la posibilidad de negociación con Venezuela para que acepte el retorno de sus ciudadanos, citando el ejemplo de Estados Unidos, que ha logrado devolver personas a dicho país.

Apuntó que, aunque Venezuela se ha negado a priori a recibir a migrantes irregulares, la experiencia de otras naciones sugiere que el diálogo y la búsqueda de acuerdos son posibles.