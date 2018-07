Presidente Piñera: Es un error indicación que prohíbe expulsión de extranjeros

El Presidente Sebastián Piñera expresó este jueves su disconformidad por el estado del proyecto de Ley de Migraciones en su discusión en el Congreso, luego de que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobara una indicación que impide la expulsión de extranjeros.

Al regreso de su gira internacional y en una actividad en el Barrio Franklyn, el Mandatario dijo haber visto que "la Cámara de Diputados había aprobado una indicación que pretende prohibir que nuestro país pueda expulsar a los inmigrantes que ingresan de forma ilegal o que cometen delitos o que poseen antecedentes policiales".

"Yo pienso que eso es un error", aseguró el Jefe de Estado.

Piñera recalcó que "Chile siempre ha sido un país abierto, pero eso es muy distinto a aceptar que vengan a Chile personas que parten por no respetar nuestras leyes, ingresando de manera ilegal o tienen antecedentes penales en su país".

"Por eso, como Presidente, vamos a cerrar las puertas a todos aquellos que vienen a cometer delito, a traer narcotráfico o a causarle daño a nuestra sociedad", aseveró.

Diputada PS responde: "Eso es una falsedad absoluta"

La polémica está dada por la incorporación en la ley del principio de "no devolución", que es reconocido por el Estado de Chile.

La indicación aprobada en la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, con votos de la oposición, dice que "ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto a su país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política".

La presidenta de la mencionada comisión, Daniella Cicardini (PS), salió a explicar que la indicación regula el ingreso de extranjeros, pero no impide la expulsión posterior.

Ante los cuestionamientos del Presidente Piñera, la diputada aseguró que "eso es una falsedad absoluta".

"El Estado siempre es soberano para poder expulsar a quien infrinja la ley. Ahora, si el Gobierno entiende lo contrario, es porque no entiende absolutamente nada de lo que estamos legislando. Se tiene que ser respetuoso también del debido proceso y, en ese momento, el Estado no puede devolverlo, pero si es que hay conexión o sintonía entre ambos países para que el momento de la expulsión ese país de origen pueda protegerlos, se puede hacer", aclaró Cicardini.

No se trata de expulsar o no, se trata de dignidad y no pasar a llevar tratados internacionales, hay que respetar el debido proceso siempre, estamos en una sociedad desarrollada. Consideremos la integridad de las personas, tener claras antes las causas y criterios para expulsar. pic.twitter.com/CGN6mjrIRc