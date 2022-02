Rodrigo Delgado: "La caricatura del tema Cúcuta no resiste análisis, es burda a esta altura"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reprochó que se utilice el episodio protagonizado por el Presidente Sebastián Piñera en Cúcuta (Colombia) en 2019 para señalarlo como factor de la crisis migratoria que se vive en el extremo norte de Chile, crítica que tachó como una "caricatura burda".

Tras los casos de violencia asociados a la crisis por el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, que llevaron al Gobierno a declarar estado de excepción en cuatro provincias -decreto que por ahora revisa Contraloría-, desde la oposición han apuntado al viaje que realizó Piñera a Cúcuta para colaborar en el proceso de entrega de ayuda humanitaria para Venezuela en febrero de 2019, situación que -acusan- promovió la llegada masiva de inmigrantes desde ese país.

Delgado, sin embargo, descartó "el efecto Cúcuta", como ya lo había planteado en octubre del 2021, cuando fue interpelado en la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente por el tema migratorio.

"Como Estado, no un Gobierno de turno, tenemos que hacer muchas críticas por el tema migratorio en los últimos 30, 35, 40 años", dijo en El Diario de Cooperativa. En ese marco, deploró que "la caricatura de Cúcuta no resiste análisis cuando uno ve los datos: entraron muchos más venezolanos antes de Cúcuta que después del tema; está demostrado, 300 mil venezolanos antes, y la mitad después" del hito internacional.

"Y los datos son objetivos: siete millones de venezolanos han salido arrancando de la dictadura (de Maduro) por algo será", enfatizó el jefe de gabinete.

"Cuando va un presidente a apoyar la libertad, el tema humanitario, y dice que Chile es un país solidario, es que entren por la puerta, diciendo a qué van y de día, no entre por la ventana, de noche y mintiendo", defendió también, metaforizando: "Nadie va a hacer una invitación a que se entre por la ventana a su casa. Me invitan a una casa, y no entro por la ventana a las 5 de la mañana y más encima quiebro un jarrón".

Por ello, recalcó que "esta caricatura es un poco burda a esta altura".

¿POR QUÉ NO SE APLICÓ LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO POR BLOQUEOS DE CAMIONEROS?

En medio de la crisis migratoria, el jueves pasado fue asesinado el joven camionero Bayron Castillo, de 25 años, crimen ocurrido en la ruta entre Antofagasta y Mejillones, y que tiene tres imputados, todos de nacionalidad venezolana. Aquello reavivó los reclamos anti inmigración, y además motivó desde ese mismo día una ola de indignación y protestas de sus colegas, que realizaron bloqueos de rutas en distintas partes de Chile.

El Gobierno no les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado por los cortes de caminos a lo largo de varias regiones del país y, en cambio, apostó por el diálogo, que se saldó con un acuerdo que logró que los gremios depusieran la paralización, lo que terminó de concretarse ayer. Delgado, de todos modos, dijo que sí les advirtieron a los camioneros que si no terminaban los bloqueos iban a ser querellados.

"Cuando hay una situación tan compleja y dramática (...) uno tiene que entender cuál es el origen. Y si fuimos a conversar es justamente porque hay una decisión de diálogo previo porque había que atender las demandas en materia de seguridad, de las rutas, y se definieron algunos temas. Esa reunión fueron siete horas y firmamos un acuerdo. Era más importante poder dar soluciones que escalar el conflicto", expuso.

Apuntó que "de los 17 firmantes, 16 desbloquearon sus movilizaciones (...) algunos mantuvieron un apoyo. Les di un plazo adicional porque me manifestaron que querían ver que llegaran las patrullas (policiales) y querían hacer una manifestación respecto al funeral y en apoyo a la mamá de Bayron".

En tanto, "había otros bloqueos de descolgados que estaban solicitando otro tipo de cosas, y a ellos les dijimos que si se pasaban del horario del funeral íbamos a aplicar las querellas. Afortunadamente para ellos", afirmó, agregando que "habiendo firmado el acuerdo (...) si los camioneros hubiesen seguido el bloqueo íbamos a aplicar las querellas que corresponden, lo hablé claramente con ellos; teníamos empadronados a cada uno de los camiones".

En el fondo, "el diálogo era importante en este sentido porque cuando tenemos que proveerles seguridad a las personas, siempre es bueno conversar", remarcó, asegurando que "si hubiéramos escalado este conflicto inmediatamente a lo mejor estaríamos todavía con un bloqueo mucho más generalizado; hay que ser prudentes, alguien podrá estar de acuerdo o no, pero en esta negociación, creo que hicimos lo correcto".

OBJETIVOS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Por otra parte, Delgado puntualizó que el estado de excepción constitucional anunciado para las provincias de Arica, de Parinacota, del Tamarugal y de El Loa, que se ubican en tres regiones, aún no está vigente pues el decreto respectivo es revisado por la Contraloría General de la República para la toma de razón.

Una vez tenga luz verde, la medida, "en lo concreto, quiere reafirmar el trabajo de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, con las policías, para colaborar en los procedimientos policiales en la custodia de fronteras", subrayó.

"Va a permitir mayor capacidad de patrullaje, para hacer más controles, reforzar la presencia en la frontera, pero también con foco en hacer controles a personas que hayan cruzado la frontera; y eso vamos a poder reforzarlo con la nueva herramienta de la reconducción que hemos estado implementando en Colchane, Ollagüe y Chacalluta", complementó.

CAMBIO DE MANDO Y "LEGADO" DE PIÑERA

A menos de un mes de dejar el poder, el ministro del Interior relevó que el "legado" que dejará esta Administración de Piñera.

"A este segundo Gobierno del Presidente Piñera le tocaron situaciones muy complejas, el estallido social y la pandemia, que cambiaron el rumbo de un programa", frente a lo cual "la capacidad de adaptarse debe ser valorada", resaltó Delgado.

En ese marco, "el legado se va a acrecentar conforme pase el tiempo", vaticinó.

En paralelo, confirmó que el próximo lunes 21 de febrero, a las 09:00 de la mañana, se reunirá con Izkia Siches, quien asumirá el liderazgo de Interior desde el 11 de marzo, con el nuevo Gobierno de Gabriel Boric. "Es el puntapié inicial de una serie de reuniones que tendremos", dijo Delgado. El encuentro, igualmente, marcará el inicio de las bilaterales entre los ministros salientes y los entrantes, antes del cambio de mando.

"Un traspaso republicano (del poder) debe contemplar la mejor disposición de quien está saliendo y de quien está entrando", sentenció Delgado.