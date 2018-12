Senado citará al canciller por salida de Chile del Pacto Mundial para la Migración

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó el próximo martes al canciller Roberto Ampuero para que explique las razones que llevaron al Gobierno a decidir restarse del Pacto Mundial para la Migración de la ONU.

Así lo anunció el senador PPD Ricardo Lagos Weber, presidente de la instancia, quien a través de Twitter criticó que "junto al Acuerdo de Escazú, es el segundo tratado multilateral que bajo esta administración Chile no firmaría", lo que genera una "mala señal internacional".

"No es una forma grata de enterarse de un tema tremendamente importante, creo que este es un tema que debemos discutir, entendiendo que la política exterior la dirige el Presidente, pero lo mínimo es conversar (...) debemos abordar este tema de la migración, son varios los países que han manifestado sus reparos, pero no podemos rechazar sin justificación", explicó Lagos Weber.

Este domingo se conoció la noticia de que el Ejecutivo resolvió no suscribir el pacto, que no es vinculante, al considerar que "la migración no es un derecho humano".

La diputada comunista Carmen Hertz sostuvo que "es muy lamentable que Chile se haya restado de este pacto", sobre todo porque "hay que tener en cuenta que se estuvo negociando, y estuvieron todos los países, entre ellos estuvo Chile, durante arduas negociaciones para llegar a un pacto global y sólido, para mejorar en definitiva desde la cooperación, una mejor gestión de la migración internacional".

Asimismo, aseguró que frases como la que arguyó el Gobierno "alimentan en general todo el temor a la migración, un espíritu más bien xenófobo".

[Video] ¿En qué consiste el pacto mundial para la migración de la ONU? https://t.co/DGeV8XUtnD pic.twitter.com/hr3VV7vUo2 — Cooperativa (@Cooperativa) 9 de diciembre de 2018

"Chile se acerca al nacionalismo extremo"

El director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, cuestionó en El Diario de Cooperativa que es "una muy mala señal del Estado chileno, porque pareciera debilitarse el compromiso con los derechos humanos, y también porque pareciera estar optándose por una política de puertas cerradas respecto al desafío que implica la migración y no de cooperación y multilateralismo".

"Es una señal muy preocupante porque pareciera que Chile se está acercando a las posturas de países de un nacionalismo extremo como Estados Unidos, Hungría, Australia, entre otros países que no van a suscribir el pacto", acusó, junto con dar cuenta de "cierta incoherencia de parte del Gobierno en promover una migración ordenada y regular, con esta noticia de no sumarse al pacto".

[Audio] Servicio Jesuita a Migrantes: Con su retiro del pacto de la ONU, Chile se acerca a países de nacionalismo extremo https://t.co/Er77Q5adz1 pic.twitter.com/VaZfd8odMb — Cooperativa (@Cooperativa) 9 de diciembre de 2018

Desde la Coordinación Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega fustigó que "el Presidente Piñera está poniendo como una paria a Chile en el contexto internacional y eso va a tener consecuencias bastante nefastas".

"Chile se está convirtiendo en un grupo aparte, aislado. Lo que está haciendo el Estado es apoyarse en un discurso que pretende sembrar el miedo", apuntó.

UDI celebró la decisión del Gobierno

Por contraparte, desde el oficialismo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aplaudió la determinación del Gobierno que consideró "muy, muy buena".

"Estamos convencidos de que la migración no es un derecho humano, que la migración se tiene que dar en torno a lo que le conviene a cada país, resguardando los derechos de los migrantes, pero sin duda también resguardando los derechos de las personas que viven en ese país, esto no se puede transformar en un desorden como el que había en el Gobierno anterior", complementó.

En ese sentido, subrayó que "nuestro Gobierno ha logrado ordenar todo el tema de la migración", por lo que "no puede venir cualquier persona desde afuera y esto transformarse en un derecho humano, eso es dejar las fronteras abiertas y permitir que suceda lo que estaba pasando antes".

Este lunes dos tercios de los 193 países miembros de la ONU asistirán a la cumbre de Marrakech donde se promulgará el Pacto Mundial para la Migración, que se compone de 23 objetivos y es el primer documento mundial sobre este fenómeno que ofrece un marco de cooperación para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional e internacional, así como identificar las mejores acciones en la materia.