Servicio de Migraciones: "Seguiremos expulsando personas, pero no haremos un espectáculo"

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó el trabajo del Gobierno en materia de expulsión de migrantes, asegurando que estos procedimientos "no se han detenido", y que a diferencia de lo ocurrido en la Administración anterior, "no hay espectáculos" en las salidas.

En una entrevista publicada este domingo por El Mercurio de Antofagasta, el líder de este organismo detalló que "en materia de expulsiones hemos mantenido los criterios que venían aplicándose en la Administración anterior: seguimos priorizando las expulsiones judiciales y las administrativas en que las personas hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales".

"Es importante señalar que los procesos de expulsión no se han detenido y que los estamos ejecutando desde el momento en que asumió el Gobierno", puntualizó Thayer, quien de todas maneras afirmó que la administración del Presidente Gabriel Boric no repetirá imágenes del Gobierno anterior, donde los expulsados lo hacían con overoles blancos: "Seguiremos expulsando personas, pero no haremos un espectáculo de aquello", resaltó.

Esta postura ya fue entregada semanas atrás por el Mandatario, quien aseguró en entrevista con El Diario de Cooperativa que durante su mandato no se volverán a ver escenas de "mamelucos blancos" siendo expulsados "como terroristas".

Por otra parte, el titular de la repartición también informó sobre el ritmo que se lleva en esta materia, destacando que "en los últimos dos meses hemos expulsado -con el apoyo fundamental de la PDI- a 316 personas, 228 de ellas en marzo y 88 en abril. Si sumamos las 30 personas que se expulsaron en febrero y las 80 de enero, tenemos que, en lo que va del año, se han concretado 427 expulsiones".

Thayer explicó que "hemos optado por ir realizando las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales, dándole curso a dos contratos con agencias de viajes de alrededor de 300 millones de pesos cada uno", dado que esta medida permite -a su juicio- "agilizar el proceso y bajar los costos".