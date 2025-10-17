Síguenos:
Duelo oficial: Boric decretó jornada de luto por muerte de piloto FACh en Campos de Hielo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El Mandatario honró el "legado de servicio al país y valiosa trayectoria" del capitán Sergio Hidalgo Silva.

El helicóptero que manejaba se estrelló durante una expedición humanitaria por causas que aún son desconocidas.

El Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial este viernes por la muerte del capitán Sergio Hidalgo Silva, el piloto del helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que ayer se estrelló, por causas aún desconocidas, durante una expedición humanitaria a los Campos de Hielo Sur.

"Para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decidido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy, viernes 17 de octubre, a raíz del lamentable fallecimiento del Capitán Sergio Hidalgo Leiva, integrante del Grupo de Aviación N°9, quien perdió la vida tras el accidente aéreo que afectó al helicóptero de la FACh que piloteaba en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén", dijo el Mandatario en X.

"A sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento, sepan que todo el país está con ustedes", agregó.

El helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, realizaba una patrulla rutinaria en los alrededores del refugio Eduardo García Soto, cuando se le perdió el contacto, por lo que la FACh activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

Según la institución, esta mañana "la aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido".

Los tripulantes que sobrevivieron están fuera de riesgo vital, y fueron trasladados al Hospital Institucional, en Santiago.

