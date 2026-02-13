Camión tolva se incendió en la Autopista Central: "Posible falla eléctrica"

Un camión tolva que transportaba cemento se incendió este viernes a la altura del kilómetro 7,5 de la Autopista Central, en la comuna de La Cisterna.

El incidente no dejó personas heridas, pues el chofer -único ocupante de la máquina- logró salir antes de que las llamas se extendieran por toda su estructura frontal.

"Según información entregada por el conductor, el incendio comenzó en el motor, afectando de manera total tanto la cabina como el propio propulsor. Esto podría haber sido provocado por una falla eléctrica en el sector de las baterías", señaló el capitán de Carabineros Javier Valdés.

La emergencia obligó al despliegue de Bomberos y de personal de asistencia técnica de la autopista. Debido a la magnitud del siniestro y las labores de extinción, el flujo vehicular se vio seriamente afectado en dirección al norte de la capital.