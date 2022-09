Cantante urbano Standly se estrelló en un vehículo contra una casa en Peñalolén

Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche del viernes en Avenida Quilín, comuna de Peñalolén, donde un auto se estrelló contra una residencia, causando daños en la estructura de la casa y el vehículo, en el que iba a bordo Camilo Paredes, nombre del artista del género urbano conocido como "Standly".

Juan Calatayud, dueño de la casa afectada, relató que estaban en el interior cuando "sentimos un tremendo golpe y una explosión enorme, con incluso llamas", ya que "al parecer los cables generaron un contacto con los metales".

"Salgo corriendo afuera y veo toda la entrada de mi casa destruida, un vehículo humeando y un auto lleno de chiquillos jóvenes, todos con halito alcohólico: Uno de ellos vestido de negro tratando de salir, entiendo que es un cantante reggaetonero", detalló.

"Estoy bien para todos los que se han preocupado de mí. Yo no iba manejando, iba mi hermanito", aseguró el intérprete de "Pégate" en sus redes sociales, agregando que "todavía tengo que ser una leyenda así que no me puedo morir".